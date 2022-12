Las maniobras de Iglesias para impulsar a Montero avivan las sospechas de que Sánchez adelantará las generales

Lo contábamos en Periodista Digital esta misma semana, el 30 de noviembre de 2022.

Pedro Sánchez está tramando una jugarreta para coger descolocado a su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, y, de paso, someter a los barones territoriales del PSOE para que no tengan la tentación de hacer una campaña electoral autonómica cargando contra los pactos del inquilino de La Moncloa con los enemigos de España.

La pretensión que oculta el presidente del Ejecutivo socialcomunista es la de adelantar los comicios generales al mes de abril de 2023, justo un mes antes de que tenga lugar la otra cita con las urnas, la de las municipales y autonómicas.

‘Falconetti‘ considera que poner por delante las elecciones a la Presidencia del Gobierno de España no solo dejaría fuera de juego a Unidas Podemos, que está más enfrascado en sus cuitas internas con el enfrentamiento de todos los pesos pesados con Yolanda Díaz, sino también le valdría para que sus barones se vean forzados a hacer proselitismo del sanchismo y no desactivar a los potenciales votantes socialistas, algo que no sucedería de ser las votaciones en diciembre de 2023.

Así que si el run run de que Sánchez pudiese convocar elecciones anticipadas ya estaba insertado en las mentes de los estrategas electorales, ahora cobra fuerza con la entrada de Pablo Iglesias en el escenario.

Cargarse a Yolanda Díaz

Según cuenta este 4 de diciembre de 2022 el digital El Debate, el fundador de Unidas Podemos también es de los que sospecha que el mandatario socialista está a punto de soltar la ‘bomba’ y anunciar que la cita con las urnas para elegir al presidente del Gobierno de la nación se va a adelantar varios meses, concretamente al mes de abril de 2023.

Por esa razón, el ‘marqués de Galapagar‘ está implicado hasta las trancas en tutelar a la dirección de la formación podemita y que sea Irene Montero la cabeza de cartel electoral para esos comicios.

La intención de Iglesias es más que evidente. Quiere destruir al precio que sea a Yolanda Díaz. Cierto es que cuando él dejó la vicepresidencia segunda del Ejecutivo, señaló a la política gallega como su sucesora en el cargo.

Sin embargo, el líder morado creyó que, aun desde fuera del día a día del partido, podría seguir moviendo los hilos a su antojo y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo obedecería ovejunamente todas sus instrucciones.

Craso error. Díaz demostró que no acepta «ni tutelas ni tu tías» (Manuel Fraga Iribarne dixit) y empezó a hacer la guerra por su cuenta, sacando incluso su propio proyecto electoral, Sumar.

Así que Iglesias, visto que el juguete se le ha desmandado por completo, busca ahora su aniquilación política, algo que empezó ya a ser patente cuando Yolanda Díaz mantuvo silencio por unos días tras las consecuencias perniciosas que tuvo la entrada en vigor de la ley impulsada por la propia Irene Montero, la del ‘solo sí es sí’.

Además, el fundador de los morados sabe que ahora mismo la líder de Sumar no tiene implantación en el territorio nacional, solo alguna que otra alianza local que, evidentemente, no le alcanza para hacer una campaña por sí misma.