Revuelta en el PSOE: los barones del partido se rebelan ante la deriva de Pedro Sánchez

Motín en el PSOE.

Los barones del Partido Socialista se rebelan contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su deriva autoritaria para intentar complacer a sus socios de extrema izquierda, separatistas y “filoetarras” con el único fin de aferrarse desesperadamente a La Moncloa.

Durante su entrevista en el programa ‘Más de Uno’ de Onda Cero, el histórico exdirigente del PSOE Alfonso Guerra no dudó en cargar con fuerza contra Pedro Sánchez por modificar el Código Penal a favor de los intereses de los golpistas catalanes.

Guerra, que se mostró de acuerdo con el manifiesto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (donde se critica la reforma del Código Penal), considera que el presidente del Gobierno está poniendo en peligro el orden constitucional de España.

Si bien reconoce que no firmó el comunicado para evitar que se diera a conocer como el “manifiesto de Alfonso Guerra”, el histórico socialista sí dejó caer que Sánchez estaría gobernando con corrupción.

En concreto, afirmó que «legislar ad hominen», para una persona, «es una forma también de corrupción». Una dura acusación que lanzó en referencia a las modificaciones en la sedición y la malversación para los líderes independentistas.

Guerra incluso da un paso más allá y advierte cuál será el plan de los independentistas: la preparación de un nuevo referéndum y advierte de que «pueden repetir lo que hicieron en 2017 sin que haya desórdenes públicos y que no se les pueda acusar de nada».

Por esto, acusa a Sánchez y al resto de su gobierno de haber dejado «desprotegida a la democracia española, que ha costado mucho».

Tras comentar la deriva autoritaria que se está apreciando en los gobiernos de toda Europa y en la que incluye al de España, Guerra ha mostrado su decepción con Pedro Sánchez al que recuerda que apoyó en sus decisiones cuando dijo que no podía dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno, cuando dijo que lo del 2017 no era sedición que era rebelión, cuando dijo que agravaría las penas, cuando dijo que tipificará el delito de convocatoria de referéndum, cuando dijo que no habrá indultos, y no digamos cómo le apoyé cuando dijo que nunca habría pacto con Bildu».

Pero claro, concluye, «yo mantengo mi coherencia, si otros cambian no es mi problema».

No es el único que mostró su gran malestar.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechazó las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en las que asegura que los barones socialistas «entienden» la hoja de ruta del Gobierno en Cataluña. «No coincido para nada en que esto pueda ayudar a resolver el problema del independentismo catalán», le desmentía el líder autonómico.

«Ni considero de izquierdas apoyar los privilegios territoriales, ni considero que haya que pactar con los delincuentes su propia condena», indicó en una dura comparecencia en la localidad de Ocaña (Toledo).

Ahora desde el PP buscan que sus críticas no sean solo de postureo.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lamentó que García-Page “diga una cosa en relación a la reforma penal sobre la sedición y malversación y luego haga la contraria con el apoyo de los cargos socialistas en el Parlamento. Por ello, ha pedido que acompañe sus palabras con “hechos” y reta a los nueve diputados del PSOE a rebelarse en la votación de este jueves 15 de diciembre en el Congreso.

