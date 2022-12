Ayuso vuelve a ‘merendarse’ al lacayo de Sánchez soltándole a la cara las tropelías de su ‘amo’

En bucle.

Una sesión plenaria más la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sacudió la del pulpo al líder del PSOE en la Asamblea de Vallecas.

Juan Lobato, en modo claramente electoral, cuestionaba en el orden del día por los retos de la dirigente de la Puerta del Sol, pero en realidad, como hace siempre, acabó por hacer un ‘totum revolutum’ en su pregunta:

Usted se ha convertido en la persona más pesimista de España, que estamos ante el mes más negro de la democracia. Ni el 23-F ni el 11-M . Yo no sé si usted escucha las cosas que dice, que si se rompe España , que se hunden la economía y el empleo. Se pasa todo el día con insultos y con exageraciones. La gente ya está harta, ya no hace gracia, señora Ayuso. Y en Madrid va a haber regeneración después de 28 años porque hay una fuerza tranquila, imparable, de sensatez, que quiere que haya equipos de gente seria.

La mandataria del Partido Popular fue tajante en su respuesta al candidato de Sánchez de cara a las elecciones del 28 de mayo de 2023:

El PSOE es un desastre, Pedro Sánchez es un desastre y nadie lo quiere ver. Y sí, hoy es el día más oscuro del mes más oscuro de la democracia. Y a estas horas el Consejo General del Poder Judicial se está reuniendo para ver cómo protegerse del señor Sánchez.

Replicó con fuerza a la acusación de que ella se dedica a insultar a la oposición:

Dice de insultos, ayer me llamaba hasta prepotente, haciéndome como siempre insultos personales. Mire, lo de gentuza, a ver si lee y oye bien, no iba por ustedes, iba por Otegi, que les parecerá un hombre de paz. Mire, son ustedes los que incumplen la ley, los que expulsan a los diputados cuando no dicen lo que quieren oír. Son ustedes los que con urgencia están intentando por la puerta de atrás cambiar el Tribunal Constitucional que eso es algo que no se ha visto en democracia. Están cambiando las normas a las bravas sin dar explicaciones a través de enmiendas. Están intentando imponer candidatos en el Poder Judicial, además a aquellos que no muestran idoneidad.