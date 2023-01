Los socios del PSOE activan el modo electoral: exigen a Sánchez sacar de la cárcel a más de 100 etarras

Se dice que al pájaro se le conoce por la cagada.

Y no hace falta ser un experto en ornitología para saber de primera mano cuáles son las reivindicaciones de los socios de legislatura de Pedro Sánchez.

Con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023 y las generales en noviembre o diciembre de este mismo año, los apoyos que tiene el inquilino de La Moncloa ultiman y perfilan la próxima factura que le presentarán a este para su pronto pago.

La prueba del nueve se produjo en la tarde noche del 7 de enero de 2023 por las calles de Bilbao.

Alrededor de unas 20.000 personas se concentraron en la capital vizcaína para exigir que salga a la calle más de un centenar de los 145 presos de ETA que aún continúan en prisión.

Evidentemente, esos miles de manifestantes no iban como pollos sin cabeza.

Al frente de la marcha proetarra estuvieron lo ‘mejorcito’ de cada casa.

Así, sin ir más lejos, la nómina incluyó a personajes de la calaña de Arnaldo Otegi (EH Bildu), Joan Tardá (ERC) o la expresidenta del Parlamento catalán Carmen Forcadell, la responsable de perpetrar el golpe de Estado institucional.

También había otros rostros sumamente conocidos por su nulo aprecio a las víctimas del terrorismo como Arkaitz Rodríguez, líder de Sortu, o el parlamentario en el Congreso de los Diputados Óskar Matute, de EH Bildu.

Todos convocados por Joseba Azkárraga, la cabeza visible de Sare, la red de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA.

Para el portavoz de esa organización convocante, lo relevante es que hay que acabar con el supuesto daño que inflige el Estado a los presos de ETA:

Y, por supuesto, no dudó en señalar de manera directa a la Justicia española como la principal responsable de la situación de los miembros de ETA:

Respetamos que los jueces y fiscales tengan una ideología política. Lo que denunciamos es cuando se traslada a sus decisiones y recortan derechos de los presos. No pedimos privilegios, sino que no se produzcan excepciones como las que vemos los últimos meses cuando, de manera constante, se recurren las decisiones de las juntas de tratamiento y se rechazan las progresiones de grado

A fiscales y jueces se les señala porque que, desde el afán de revancha, decide, a cientos de kilómetros de distancia, sobre la libertad o no de personas de las que poco sabe y que no le interesan. Tienen que ser jueces vascos quienes supervisen la puesta en libertad de los etarras. Cuando la Policía entra por la puerta de los juzgados, la Justicia sale por la ventana. La Audiencia Nacional utiliza la discrecionalidad cuando no la arbitrariedad.