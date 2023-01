Sigue la pesadilla para Ximo Puig: señalado por la Guardia Civil en la trama ‘Azud’

Llueve y no escampa.

Valencia se ha convertido gracias al mal hacer de los socialistas en la capital de la corrupción.

Y es que bajo el mando de Ximo Puig se han producido tal cantidad de escándalos, que no se entiende cómo no han dimitido en pleno. Bueno, claro que se entiende, no quieren soltar el chollo.

Por si fuera poco a los escándalos de corrupción del hermano del propio Ximo Puig o al llamado ‘caso Oltra’, la investigación sobre la presunta trama de malversación socialista denominada Azud se confirma cada vez más como el mayor escándalo de corrupción en la región. Y el nombre del presidente de la Comunidad Valenciana vuelve a verse inmiscuido.

De acuerdo a la Guardia Nacional, a través de esta presunta trama de financiación ilegal se habría pagado la campaña de Puig a las las primarias del PSOE en 2008.

Los hechos habrían ocurrido en la preparación de cara al «Congreso Nacional de los Socialistas Valencianos», evento donde Puig, que en esa época era alcalde de Morella (Castellón) perdió por 20 votos ante Jorge Alarte, alcalde de Alacuás (Valencia). Si bien Alarte terminó siendo el líder del socialismo, ya el nombre del actual presidente de la Comunidad quedó vinculado a Azud.

Y es que la investigación judicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla que la campaña contó con una serie de gastos pagados por las mismas empresas del caso Azud.

De acuerdo a un documento de la OCU publicado por Libertad Digital, se establece que «entre los días 26 y 28.09.2008 se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia el XI Congreso Nacional de los Socialistas Valencianos. Con motivo de este congreso, el partido efectuó un encargo de 2.400 camisetas el 06.08.2008; según se desprende de la propuesta de pedido».

En el apartado denominado «CAMISETAS – XI CONGRESO NACIONAL», la Guardia Civil resalta que relacionado con este pedido, «se localiza un correo electrónico de fecha 07.08.2008, enviado desde CRONOSPORT a la mercantil MOARE COLOR SL, uno de los proveedores de CRONOSPORT. El asunto del correo es «camisetas psoe» y en su contenido se dan instrucciones para la producción del pedido».

Las pesquisas han encontrado que durante el ejercicio fiscal de 2008, «la sociedad CRONOSPORT declara pagos a la mercantil MOARE COLOR SL, a la que se efectuó el encargo para la impresión de las camisetas, por importe de 25.585,15€».

Además, «30.09.2008, es decir, dos días después de la celebración del congreso, figura en el libro diario de la sociedad CRONOSPORT un asiento relativo a la sociedad MOARE COLOR que, atendiendo a la fecha y descripción del mismo, se podría corresponder con los trabajos desarrollados en relación a la impresión de estas camisetas».

La UCO detalla que en los archivos digitales se encontraron diseños con la imagen de la campaña de Puig para realizar los productos de marketing para la campaña de Ximo Puig.