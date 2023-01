Ayuso responde a la horda de izquierda que asaltó la Complutense: Recibí amenazas, pero aquí estoy

Con clase.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con altura a las provocaciones de la izquierda que intentó sabotear el evento en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

La también presidenta del Partido Popular fue reconocida como alumna ilustre de la institución académica, algo que no sentó bien en los mal llamados ‘progresistas’ que consideran que ellos son los dueños de las calles y las universidades.

El esperpéntico espectáculo de los radicales incluyó insultar a Ayuso sin ningún tipo de reparos con epítetos como «asesina» o «clasista»; la aparición en TVE de un profesor ‘independiente’ que fue líder de Podemos en Castilla-La Mancha e incluso, que una de las alumnas premiadas usara su derecho de palabra para cargar contra la presidenta de la Comunidad.

«Desafiando el oleaje, una vez más, por coherencia todavía me sentí más concernida en este evento (…) hubiera sido más incoherente si no defiendo, como cuando era estudiante, una universidad pública de todos. Pocos lugares han de ser tan plurales, tolerantes, y un ejemplo de convivencia como la universidad».

También desveló que la presión para que no acudiera fue tal que incluso recibió amenazas, lo que obligó a desplegar un operativo policial.

«Querían impedir que recibiera este reconocimiento y que no pudiera participar libremente en este evento. He llegado incluso a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando la universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más».

A pesar de todo, Ayuso no se achicó y siguió adelante con su discurso, en el que además de recordar sus buenos tiempos de estudiante en la Complutense, a la que llama «su casa», reivindicó su papel como representante de alumnos y desvela que no se afilió a ningún partido político en ese entonces «porque no quería que inundaran la universidad con intereses ajenos».

Ante las voces que reclaman el hecho de que le sea entregado este reconocimiento destacó que nunca ha pedido que le sea concedido ningún título ni ningún reconocimiento.

«Nunca pretendí que me regalaran ningún título. Como tampoco tuve nunca ningún familiar que me enchufara en ningún sitio. Como todos, como uno más, conseguí sacar adelante todo lo que me propuse trabajando mucho y apartándome de mi camino como periodista porque quería ser independiente y no mezclar los dos mundos».

Por último, lamentó que la polarización impulsada por la izquierda haya perjudicado un evento importante para los alumnos, «como Elisa» -la alumno que cargó contra ella minutos antes-, que se lo merecen todo, se vean en medio de situaciones de tanta tirantez y afirmó que «la libertad se protege defendiéndola».

El zasca a la estudiante premiada que cargó contra Ayuso

Antes de la intervención de la presidenta de la Comunidad, la estudiante Elisa Lozano Triviño, reconocida por haber obtenido la máxima nota en su promoción, empleó su turno de palabra para cargar contra Ayuso e incluso contra la propia institución que le hacía el reconocimiento.

«He sacado la nota más alta. ¿De qué me sirve? No lo sé, no sé quién ha decidido que soy la mejor de la promoción», «se tiene que hacer cine político y se tiene que hacer cine políticamente» o «No rompo esto [el diploma] porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, vale», fueron de sus frases más destacadas.

Pero el momento más memorable fue cuando en su arenga, y volviendo a menospreciar el reconocimiento que estaba recibiendo al asegurar que «nadie se sabía su nombre» para luego intentar cargar contra la popular al aseverar que el de Ayuso, sí se lo sabían. Entonces preguntó retóricamente si «¿está haciendo algo por nosotros?» pero antes de que pudiera seguir con su rethíla, el público gritó a viva voz que sí, algo que descolocó a la joven que elevó la voz al punto de gritar.