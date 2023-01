Joaquín Leguina pone el dedo sobre el ministro más siniestro: «Me asusta, es profundamente sectario y mentiroso»

Joaquín Leguina (Villaescusa, Cantabria, 1941) fue un ilustre del PSOE… Pero ya no lo es porque le han echado.

Fue en diciembre de 2022 cuando se encontró el expresidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995) y político retirado con una carta del secretario de organización del partido, obviamente a petición de Pedro Sánchez. Así le suspendían la militancia de forma abrupta, autoritaria y ridícula.

Este 24 de enero de 2022 recibe en su casa a Periodista Digital, para charlar sobre este hecho y sus consecuencias y de paso, hacer un análisis sobre todo lo que está aconteciendo en la política y sociedad civil españolas.

«Yo ya tengo una edad en la que estas cosas me resbalan un poco. Si Dios me da salud yo espero volver al PSOE en cuanto se vayan éstos. Esto lo pondré en manos de un juez pero en su momento porque ahora no quiero fastidiar e interferir en las próximas elecciones».