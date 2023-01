El ‘líder de los taxistas’ insulta de la forma más cobarde a Ayuso en una protesta… ¡en Barcelona!

El líder de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha insultado de la peor forma a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificándola de «puta terrorista» e «hija de puta».

El pasado lunes, los taxistas, médicos y profesores llevaron a cabo una huelga conjunta en Barcelona para reivindicar mejoras. En el caso de los taxistas, que causaron problemas de circulación vehicular al ocupar el paseo de Gracia y la Gran Vía de la capital catalana, protestaban por la “falta de controles” a las VTC y la preponderancia que tienen plataformas como Free Now, que según ellos, “no cumplen las tarifas reguladas”.

Fue en este momento, que el líder de Élite Taxi, dio su discurso en el que de forma cobarde, ha proferido unos cobardes insultos contra Ayuso.

«Los compañeros de Madrid están sufriendo mucho, porque tienen de presidenta una puta terrorista, hija de puta».

Lo peor es que estos fuertes insultos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, fueron recibidas con aplausos por parte de los manifestantes mientras todo era captado por Betevé, el canal del Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau.

Por su parte, el presidente del grupo municipal de PP en Barcelona, Josep Bou, exigió al representante de Élite Taxi que se disculpara públicamente.

Estos insultos se suman a los intensos y cobardes ataques por parte de la izquierda contra la también presidenta del Partido Popular. El pasado martes 24, fue acosada en la Universidad Complutense mientras recogía un reconocimiento por parte de la institución.

Tito Álvarez, la ‘joyita’ de portavoz de Élite Taxi

No es la primera polémica de Tito Álvarez que, dado su papel de portavoz de Élite Taxi ha tenido presencia en programas de televisión, como El programa de Ana Rosa.

En 2019, en el programa de Telecinco, se dio a conocer que el líder de la huelga del taxi en Barcelona, es toda un joya de persona y desde luego alguien que dice muy poco en favor de los taxistas: «Lleva desde 2014 condunciendo un taxi sin licencia, en 2017 se quedó sin puntos, ha tenido 14 juicios y es uno de los habituales de los Boixos Nois (grupo ultra del Fútbol Club Barcelona)».

Álvarez es un experto en los insultos misóginos y machistas, como cuando cargó contra Fernando Grande-Marlaska, aludiendo a su homosexualidad. «La Policía nos ha dicho que estas órdenes vienen de Interior. Aquí la gente comenta que cómo puede ser que un ministro de izquierdas y según ha declarado él, que es gay, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo. Lo que está pasando aquí es represión total».

Encontronazo con Risto

El pasado14 de enero de 2021, en Todo es mentira, se produjo un fuerte encontronazo entre Risto y el líder de la asociación del taxi, que había aparecido en numerosas ocasiones en el espacio de Cuatro.

Risto Mejide estaba supuestamente cabreadísimo por una carta abierta de este colectivo de taxistas contra él. El motivo de los conductores fue la participación en el programa de un miembro de SOS4x4 en días anteriores, que aseguraba que colectivos de Taxi y VTC se encontraban detrás de las agresiones a sus coches solidarios con los afectados por Filomena.

Pero ya sabemos de sobra todos lo que le gusta a Risto un broncazo en televisión:

«A mí lo que me alucina es que llevo dos días recibiendo todo tipo de insultos. Que me insulten ya me molesta, pero encima lo hace gente que no me conoce y que no se ha mirado el programa. Dicen cosas que nosotros no hemos dicho en ningún momento».

La verdad es que los argumentos del taxista, desde el propio Taxi, fueron algo menos que timoratos, quedando absolutamente a los pies de Risto para la puntilla final:

«Tengo que reconocer que esta carta es producto de un momento de calentón. Vuestro programa siempre nos ha dado voz…»

Y entonces fue cuando Risto entró a matar y el taxista se defendió también a las bravas:

Risto: Exacto, y hemos estado de vuestra parte en los momentos que necesitabais más cobertura mediática. ¿A qué viene esto, Tito?

Tito: Esto viene a que estamos en un momento muy sensible, y estas cosas molestan, Risto.

Risto: ¡Qué te molesta de lo que he hecho, cuéntame!

Tito: Que todos los medios en general siempre que ocurre algún acto contra los taxistas, ¡estamos muy sensibles con ese tema!

Risto: Hacer una carta abierta a Risto Mejide, que es lo que habéis hecho, no a todos los medios, y me estáis acusando de algo que no he hecho. ¿Ahora quién tiene que rectificar, Tito?

Tito: Yo rectifico en lo que me haya podido equivocar, pero sigo pensando que en depende qué temas se nos ha atacado…

Risto: Mira Tito, yo puedo estar igual de sensible que tú, pero no voy a permitir que me lances a la jauría de las redes acusándome de cosas que yo no he dicho. No lo voy a permitir ni contigo ni con nadie, así que ahora mismo te vas a retractar.

Tito: Mira, tú no me vas a decir a mí de lo que yo me tengo que retractar de las formas que me lo estás diciendo. ¡Te pido respeto!

Risto: Pues entonces no tenemos nada de qué hablar. El que miente eres tú y no volveremos a hablar. ¡Hasta nunca!

Tito: ¡Pues hasta luego!