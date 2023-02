Lobato vuelve a liarla con una pifia que deja a Zapatero como la mierda: «Teníamos que pedir dinero a nuestros familiares»

Cada vez que habla, baja el PSOE.

Juan Lobato parece no cesar en su empeño de quedar mal cada vez que habla en público. El también conocido como ‘lacayo de Sánchez’ ha sumado una nueva pifia que lo retrata como un despropósito andante.

Durante su discurso en la presentación de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como candidata a la alcaldía de Madrid, Lobato intentó glorificar a su líder, Pedro Sánchez, pero la gracia le salió terriblemente mal porque terminó retratando, sin quererlo, al ex presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El candidato a la Comunidad de Madrid aseguró que gracias a las acciones del actual presidente y del Gobierno socialista, los españoles tienen «tranquilidad» y «seguridad» en medio de la crisis económica que atraviesa el país, a diferencia de 2008 cuando los ciudadanos tuvieron que «pedir dinero a sus familiares»:

«Menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad… no como en 2008, cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares. Cuando vimos como comercios cerraban las persianas. En esta crisis no, porque ha habido un Gobierno socialista».

Sin embargo, parece que se le olvida al también Secretario General del PSOE de Madrid que en 2008 -y hasta 2011- hubo en España un Gobierno socialista. Concretamente, bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, cuya pésima gestión de la crisis fue la causa principal de que los ciudadanos tuvieran que «pedir dinero».

Esto no pasó desapercibido por parte del Partido Popular en la Comunidad, que colgó un vídeo con el momento de la pifia.

No le digáis nada. Esperad a que se dé cuenta solo. pic.twitter.com/DkIHugRcey

Este es el último dislate de Lobato que se suma a una larga lista.

Lobato no sabe que en 2008 los que gobernaban eran ellos, que Zapatero fue presidente hasta 2011 y que dejaron España arruinada.

Lobato no sabe nada y no sabiendo nada no se puede optar a presidir algo. pic.twitter.com/7Rf01UpdHw

— Alvaro Gotxi 🇪🇺 🇺🇦 (@agotxi) February 4, 2023