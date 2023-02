Monedero se dispara al pie: Ataca a Periodista Digital con una noticia que no se la cree… ni Antonio Maestre

Juan Carlos Monedero se disparó al pie.

El cofundador de Podemos se lanzó a la piscina en septiembre de 2022 al acusar a Estados Unidos de estar detrás de las cuatro fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 (dos de la cuales se ubican en el mar Báltico perteneciente a Dinamarca y otras dos, en aguas pertenecientes a Suecia).

Tras haber recibido un alud de críticas (al punto de que el cofundador de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, le tildó de “propagandista de Putin”), Monedero buscó vengarse este 8 de febrero de 2023 de los medios de comunicación que le retrataron por dar por buenas las teorías difundidas desde el Kremlin contra de Estados Unidos.

Citando directamente a ‘Periodista Digital’, ‘The Objective’, ’20 Minutos’, y ‘El Español’, el cofundador del partido de extrema izquierda aseguró: “Nos cayeron encima los sicarios de los medios por decir que detrás de la voladura del Nordstream estaban los EEUU. Era de cajón. Bueno, pues ya está demostrado, mercenarios de la comunicación. No saldréis a disculparos”.

Nos cayeron encima los sicarios de los medios por decir que detrás de la voladura del Nordstream estaban los EEUU. Era de cajón. Bueno, pues ya está demostrado, mercenarios de la comunicación. No saldréis a disculparos. https://t.co/74HLYgBX0p pic.twitter.com/N9Wu5ANm1o

Para justificar que ‘tenía la razón’, Monedero cita la noticia publicada por el reconocido periodista Seymour Hersh en el ‘Substack’­. Una información que, si bien acusa a Estados Unidos del sabotaje, no ofrece ninguna prueba sólida más allá de declaraciones de fuentes anónimas.

La noticia utilizada por Monedero no se la creen ni los periodistas afines a la izquierda y a la extrema izquierda. Al punto de que el propio Antonio Maestre se encaró con Pablo Iglesias por desmontar la noticia utilizada por Podemos para reavivar el discurso pro ruso en contra de Estados Unidos en la sanguinaria invasión a Ucrania.

El tertuliano de laSexta enfrentó al exlíder de Podemos en las redes sociales por difundir la misma noticia que usó Monedero para cargar contra la prensa crítica. En concreto, Maestre dejaba claro que: «La ‘investigación’ se basa únicamente en una fuente anónima. Esto no es publicable con unos estándares mínimos”.

Esto no es publicable con unos estándares mínimos. https://t.co/Q9lXE0UmjW

Al ver cómo desmontaban sus argumentos, el exvicepresidente segundo no dudó en atacar al periodista de izquierdas:

“De los estándares del bulo de la cuenta en Granadinas que publicó Ferreras, en cambio, no puedes decir nada en La Sexta (así es el Capitalismo). Que un Pulitzer cuente esto y lo que admiten al respecto ciertos congresistas en USA es noticia. De hecho hoy, toda la prensa lo saca”.

Sin embargo, Maestre contraatacaba con un ‘zasca’ que silenció a Iglesias:

“Lo cierto es que estaba en La Sexta ese día y dije que esa noticia tenía todos los visos de ser mentira El capitalismo, Pablo. Es el que te hace criticar a Roig y callar que la empresa de Roures pagó mordidas para quedarse con los derechos del Mundial en un La Base sobre Qatar”.

El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.