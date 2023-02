Fernando Savater arranca una atronadora ovación con este diagnóstico sobre Pedro Sánchez

Se puede decir más alto pero no más claro.

El filósofo y ensayista Fernando Savater, en el transcurso de unas jornadas celebradas por el Partido Popular de Madrid, ‘Madrid, escuela de libertad’, celebradas en el Centro Cultural Sanchinarro, hizo un diagnóstico colosal sobre Pedro Sánchez que acabó con una atronadora ovación.

El intelectual aseguró que era prácticamente una «obligación» el cambio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «alguien mejor».

Eso sí, advirtió de que esto no va de un cambio de caras y ya está.

En absoluto, para el escritor lo verdaderamente diabólico son las leyes que está dejando el sanchismo:

Y a pesar de lo perniciosa que es la lay ley del solo sí es sí, para Savater hay otras aún peores que el engendro perpetrado por Irene Montero y las de la banda de la tarta:

Esta ley del ‘sí es sí’ no es la peor. Todos sabemos que aunque mañana se cambie, se rectifique, continuará liberando violadores, y los efectos de la aplicación de la sedición, la ley Trans, que es una verdadera degollina para la educación. La primera obligación no es cambiar a Sánchez por alguien mejor, sino cambiar esas leyes por otras mejores.

Y lo explicó con un ejemplo gráfico:

Igualmente, tampoco se mostró de acuerdo con la ley de bienestar animal:

Los animales, que sienten dolor, que deben ser tratados no como cosas, al ser seres sintientes, no es verdad que sientan como los seres que pueden proponer proyectos, futuro… no es verdad. Se pueden hacer medidas para no exprimir a los animales como si fueran manzanas, pero no se puede decir que da lo mismo salvar la vida de un perro que salvar la vida de un niño.