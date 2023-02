Vea en bucle el patriótico rapapolvo de Adanero a la diputada indepe que ultrajó la bandera de España

El rapapolvo fue de órdago a la grande.

Carlos García Adanero, aún diputado de Navarra Suma, no se cortó un pelo a la hora de poner en su sitio a Miriam Nogueras, la parlamentaria de Juntos por Cataluña, por desplazar con todo el desprecio del mundo la bandera de España y además haciendo posterior alarde de ello.

El aspirante a la alcaldía de Pamplona en las elecciones del 28 de mayo de 2023 fue contundente a la hora de decirle lo que pensaba sobre ese ultraje a uno de los símbolos capitales de la nación española:

Fíjese usted si puede hacer lo que le dé la gana que usted puede humillar nuestros símbolos, los símbolos comunes. Por esta bandera ha muerto mucha gente en este país. Esa bandera representa la democracia en España y la libertad. Y ustedes, sin ningún problema, pueden humillar los símbolos del conjunto de los españoles, de los millones de españoles que, entre otras cosas, nos pagan el sueldo a todos, también a ustedes. No se puede ultrajar como han hecho ustedes.

Adanero recordó a Nogueras todos los dislates que, aprovechando los recovecos legales, habían perpetrado hasta la fecha en sede parlamentaria:

Ustedes pueden defender lo que quieran en el Congreso, incluso humillar los símbolos comunes de nuestro país y ustedes pueden humillar la bandera sin problemas. Usted es independentista, y ha defendido lo que le ha dado la gana sin que le haya detenido ningún juez, pero usted pretende engañar. No pueden hacer eso los que han cometido delitos, pero usted puede defender lo que le dé la gana porque la democracia española es muy generosa.

Igualmente recordó a Nogueras un mensaje claro y meridiano para el resto de sus compañeros de ideología secesionista:

Y está aquí, y ha salido a defender eso, y no le ha detenido ningún juez, ninguna toga, como dicen ustedes, ¿no? No le han hecho nada. O sea: usted puede defender la independencia sin ningún problema desde esta tribuna, tranquilamente. Usted puede defender lo que le dé la gana, porque la democracia española es muy generosa, no como en otros países de Europa.