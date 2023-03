Tito Berni condena a Pedro Sánchez y Núñez Feijóo se ríe con la ventaja del PP sobre el PSOE

Las putas, la cocaína, las pastillas de Viagra, el ‘Tito Berni’ y las mordidas del erario público de los diputados del PSOE en el caso El Mediador ha dado un nuevo empuje al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Otra semana ‘horribilis’ del Gobierno de PSOE-Podemos aumenta la ventaja que presenta el senador, que alcanza máximos que no se veían desde que cayó el expresidente Mariano Rajoy y aventaja al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez en 6,2 puntos en los sondeos de intención de voto, de acuerdo al portal Electrocracia

Pese al discurso de «tolerancia cero» impulsado por los socialistas para intentar dejar atrás el mediático caso de corrupción bautizado como El Mediador y protagonizado entre otros, por el ahora exdiputado en el Congreso por el PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido ahora como Tito Berni, los españoles se muestran cada vez más desencantados de la gestión del socialista.

Y es que el manejo de este caso ha sido pésimo por parte de los socialistas, que a pesar de enarbolar la consigna de «tolerancia cero» contra la corrupción a los micrófonos, ni aclaran ni dan los detalles completos del alcance de la trama de corrupción. Por si fuera poco, el nerviosismo de los socialistas les ha llevado incluso a amenazar a la prensa que divulgue información del caso.

Por si fuera poco, a este escándalo se suman las nefastas consecuencia de la chapuza legal del ‘Sí es sí’, dos polémicas leyes, la Ley Trans y la de Bienestar Animal, aprobadas sin el consenso de diversos grupos que se ven afectados; el escándalo de corrupción en Cantabria donde gobiernan en coalición con Miguel Revilla, la salida de Ferovial y el extraño secuestro de una concejala del PSOE a manos de la pareja de la alcaldesa del mismo partido.

Todo esto ha redundado en que el PP sea el único partido que sube, y obtenga una intención de voto del 32,1% y le saque 6,2 puntos de ventaja al PSOE que se ubica con el 25,9 %. Todo, a menos de tres meses de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, que tienen fecha para el 28 de mayo. Con estos resultado, los populares obtendrían entre 136 y 138 escaños, mientras que los socialistas podrían bajar de los 100

De hecho, Feijóo ha asegurado que estos comicios serán una «moción de censura a Pedro Sánchez en las urnas». Este repunte se produce justo a un año del asenso del político gallego a la dirección del PP, que terminó una lucha interna que se cobró la cabeza de Pablo Casado. El resultado del gallego es el mejor desde septiembre, cuando obtuvo un promedio de 32,2% de apoyo popular.

Este repunte del popular no ha sido solo a costa del PSOE, VOX también baja ligeramente. Del 15,3% que tenía en el inicio de febrero, ha retrocedido siete décimas hasta ubicarse en el 14,6%. Todo pese a impulsar la moción de censura contra Sánchez liderada por Ramón Tamames.

En la izquierda, a los socios de Sánchez no les va mejor. Unidas Podemos pierde cinco décimas y baja del 10,5% al 10%. Este retroceso se explica porque las leyes más polémicas de esta Legislatura son impulsadas por ellos. A esto se suma que el viernes aseguraron que votarán en contra de modificar su chapuza legal que en lugar de proteger a las mujeres ha beneficiado a los delincuentes sexuales con rebajas en sus condenas.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este sábado de «zafio, cutre y bochornoso» el caso del Tito Berni y exige al PSOE que se pronuncie y aporte toda la información de la que disponga.

En La Coruña, el líder del Partido Popular ha apuntado que tramas de corrupción como Mediador «dañan profundamente a la política y a las instituciones». «Lamentablemente, no podemos seguir así. Todavía sigo sin creerme que el PSOE no ofrezca toda la información. Ellos saben todo lo que pasó. Saben quiénes estaban ahí, quiénes cenaban, quiénes daban contratos a cambio de mordidas, quiénes pagaban los vicios de determinadas personas en pleno estado de alarma», ha expuesto el dirigente popular.

«Personas que durante el estado de alarma, una vez aprobado el Real Decreto Ley en el que a todos nos obligaban a estar en casa, salían a divertirse por las noches. Ellos saben todo lo que pasó. Los españoles no merecen este espectáculo ni que el PSOE degrade todas las instituciones, empezando por las Cortes, por el Congreso y el Senado. Estamos para decir que esto no puede seguir así. La política no es esto. No ha sido así durante 40 años y no va a ser esto en los próximos 40», ha descrito Feijóo.