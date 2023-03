La contundente respuesta de Inés Cañizares a las listas electorales de Pedro Sánchez: «Debería controlar las cremalleras de sus diputados»

Contundente.

La portavoz Adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados, Inés Cañizares ha atizado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su última invención para congraciarse con las mujeres, a las que ha perjudicado al ser parte activa en la aprobación de la chapuza legal del ‘Sí es sí’.

El último dislate del ‘feminista’ Pedro Sánchez es establecer por ley, cuotas en todos los ámbitos, tanto en lo público como en lo privado.

El socialista se ha sacado de la manga esta medida, que corresponde a una directiva europea, para intentar distraer del hecho que van 726 delincuentes sexuales beneficiados por la chapuza legal impulsada por Irene Montero y que contó con el beneplácito de Sánchez y todo el PSOE.

La también candidata a la Alcaldía de Toledo, se ha mostrado en contra de esta «ocurrencia» del socialista, que considera un «insulto a las mujeres» ya que menosprecia las capacidades de la mujer.

Afirma que «queremos a personas valientes, que tengan capacidad y que la demuestren» y las cuotas lo único que logran es que aumenten los «ministros incompetentes que no saben hacer una ley y desprotegen a las mujeres».

«Es un insulto a las mujeres hacernos pensar que solo alcanzaremos esos puestos por la cuota y no por el mérito y la capacidad. No queremos a las ministras que tenemos en el Gobierno, que son incompetentes, no saben hacer una ley y ponen en peligro a las mujeres».