¡Hay que verlo en bucle! El colosal zarandeo de una diputada del PP de Madrid a Irene Montero, Pam y al socialista ‘Tito Berni’

La intervención es para verla en bucle.

Lucía Soledad Fernández, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, protagonizó una intervención en el pleno del 9 de marzo de 2023 que ahora se ha vuelto viral.

Son siete minutazos en los que la parlamentaria sopapea tanto a Unidas Podemos como al PSOE.

Todo arrancó durante el debate de una Proposición No de Ley presentada por el partido morado con medidas para proteger a las mujeres de los diferentes tipos de violencia que sufren.

No dejó pasar por alto las correrías del socialista ‘Tito Berni‘:

Son la izquierda más ridícula e inconsistencia de la historia de España. Dicen proteger a las mujeres en contexto de prostitución, pero no han hecho ni una sola declaración sobre el putero oficial del PSOE, el ‘Tito Berni’. Hay un vídeo en el que habla de valores y de igualdad. Por la mañana vota en contra de la prostitución y por la noche se va a un burdel. Si robas dinero, pero te lo gastas en burdeles y drogas no es corrupción porque no aumenta tu patrimonio. El vicio exonera. Hay que tener poca vergüenza para defenderle.