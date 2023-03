‘El Mediador’ avisó a Tito Berni de que un empresario le iba a denunciar y está todo grabado

En todas las tramas de corrupción siempre hay alguien que sea va de la chaveta. O sea, un traidor que desencadena que todo salga a la luz y el tinglado se conozca. El ‘Caso Mediadiador’ no iba a ser distinto en eso. Así, lo demuestra una conversación entre Antonio Navarro ‘el Mediador’ y Tahiset Fuentes, Director de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’. Una conversación que hace pública OKDiario y en la que Navarro asegura haber recibido un chivatazo del propio exdiputado socialista.

En la charla queda claro que Antonio Navarro tiene conocimiento de que el empresario de la construcción Miguel Robayna le iba a denunciar. El motivo de la traición serían las desavenencias económicas. Según la investigación Robayna se dedicaba presuntamente a crear facturas falsas. Este habría sido su papel en la trama. Facturas que servirían para que los empresarios pudieran justificar sus presuntos sobornos. Según la investigación Robayna tenía que pagar los impuestos de esas operaciones de ‘camuflaje’ lo que le generó un quebranto económico que provocó su enfado con Navarro y se decidió a denunciarlo. Así se lo contaba ‘el Mediador’ a Tahiset Fuentes:

– El Mediador: Mira Taishet, te voy a informar de una cosa porque estoy hasta los cojones y lo de hoy colmó el vaso y me he visto obligado a intervenir ya. Mira, me escribe tu tío Juan Bernardo y me dice «Antonio, qué te está pasando, que te van a volver a denunciar».

-Taishet Fuentes: ¿Que te van a?

– El Mediador: Que me iban a denunciar, primero que no tengo ninguna denuncia, para que lo sepas. Como yo sabía por donde iba el tiro le dije, mira Juanbe ¿quién te llamó, Miguel Robayna? y me dice «¿cómo lo sabes?» y le contesto: porque lo sé, porque le estoy denunciando ahora mismo en la comandancia. Yo, eh, me he visto obligado ya. Le he permitido muchas cosas, hasta el punto de meterse con mi familia, y ya hoy no le he permitido más. Llamó a Juanbe, a Alberto le mandó un correo electrónico, bueno. En resumidas cuentas, me llega un mensaje de él diciendo que está en la puerta de mi casa.

-Taishet Fuentes: ¿Él en la puerta de tu casa?

-El Mediador: Que estaba en la puerta de mi casa, que saliera que me iba a arrancar la cabeza. Yo tengo una hija menor y le dije a mi mujer no vayas a casa hasta que te avise. Me llamó, y le dije «mira, me cago en tu madre y en ti, que no vas a tener a donde correr». En eso mi cabeza me dijo, espérate un momento, llamé a otra persona y me dijo «te estamos esperando en la Comandancia para que le denuncies». A este se le ha ido la pinza, Thaishet, ¿A que si tú tienes que denunciarme me denuncias?

-Taishet Fuentes: ¡Hombre, claro!

-El Mediador: A qué estás llamando a la gente, perturbando a la gente, ¿a qué? ¿y mandándole un correo electrónico a la gente de quién soy yo? Mira, aquí todo el mundo sabe quién soy yo, si no lo sabes tú es porque no te da la gana. Todo el mundo tiene un pasado, y punto.

-Taishet Fuentes: ¡Oh, claro!

-El Mediador: Hoy me encontré con varias personas del Gobierno de Canarias, y hasta Conrado me llamó y me lo dijo, «has cumplido, qué nos importa a nosotros el pasado».

En este punto las relaciones entre los miembros de la trama empiezan a romperse. Especialmente por parte de lo empresarios que presuntamente pagaron sobornos y no obtuvieron los resultados prometidos.