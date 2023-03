Antológico zarandeo a Pilar Alegría (PSOE) por su chusco ataque contra Alberto Núñez Feijóo

Quiso hacer la gracia y acabó sepultada a zascas.

Pilar Alegría, la ministra socialista de Educación, se llevó un glorioso revolcón en las redes sociales por su pueril ataque al Partido Popular y, más en concreto, hacia la figura de Alberto Núñez Feijóo.

La titular ministerial compró el argumento de Moncloa de que había que meter las cabras en el corral a la formación de la calle Génova 13 a cuenta de la moción de censura de VOX encabezada por Ramón Tamames y de la decisión de los conservadores de abstenerse en la misma.

Y a Alegría no se le ocurrió mejor idea que una infantilada.

Cámara de móvil preparada, foto hacia la bancada del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y subir la imagen a Twitter para denunciar que el líder de la oposición no estaba ni se le esperaba en la moción de censura:

El problema de este tipo de gracietas es que, si no se tienen agarradas convenientemente, pueden volverse en contra de la autora, como precisamente es el caso.

Y es que la red social del estornino hizo su magia y acabó recordándole a la del PSOE que Alberto Núñez Feijóo no estaba obligado en modo alguno a acudir a la Carrera de San Jerónimo porque, evidentemente, no tiene la condición de diputado:

Feijóo no es diputado, es senador. Quien no está ni se le espera es a más de un ministro: Belarra, Garzón, Escrivá…. Y con las veces que Sánchez menta al PP, a buen seguro que Feijóo está en espíritu. Si no hablan de la oposición ya no tienen discurso. Pilar, tápese un poco.

— Sant Pau (@Guinardo7) March 21, 2023