La confesión de una eurodiputada de Podemos sobre las peticiones del machista Iglesias: “Me daban ganas de vomitar”

Pablo Iglesias se está quedando cada día más solo.

Solo horas después de que el exlíder de Podemos cargara contra ‘amiga’ Elizabeth Duval por defender a Yolanda Díaz, una antigua eurodiputada de Podemos decidió mostrar el verdadero rostro del “machista” Iglesias.

Lola Sánchez Caldentey, que representó al partido de extrema izquierda en Bruselas entre 2014 y 2019, no dudó en retratarle acusándole de machista, pero también de haberla usado para espiar a Miguel Urbán, quien también formaba parte de las filas de Podemos.

Todo comenzó cuando Iglesias trató con desprecio a Duval en las redes sociales:

“Señora, hágame el favor de soltarme el brazo y deje de hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras. Cambiar CTXT por La Sexta le habrá dado más fama y dinero pero, si no le molesta, no se acerque más a nosotros. Saludos”.

Un desprecio que no gustó nada a Sánchez Caldentey, quien confrontó directamente al exlíder de Podemos:

«Si, Iglesias está totalmente abducido y cree firmemente que Duval es una mujer, porque cuando es un hombre quien le lleva la contraria, lo considera un valiente, un retador; pero si es una mujer, la cosa cambia, y lo que hace es denigrarla y apartarla: ‘no se nos acerque más».

Sin esperar respuesta del exvicepresidente segundo de Pedro Sánchez, volvió a la carga recordando un oscuro pasaje que compartió con Iglesias durante su etapa en Podemos.

“Por veteranía y puesto en la lista, era de lógica que yo fuera Jefa de Delegación en el Parlamento Europeo. Pero DOS VECES DOS me saltó. Una para poner a Tania González, que por aquel entonces le era totalmente fiel. Hasta que dejó de serlo”.

A lo que agregó: “Entonces eligió a Miguel Urbán, que jamás le fue fiel sino todo lo contrario. Pero era hombre, claro. Menos fiel que yo, pero hombre”.

Sánchez Caldentey avanzó en sus acusaciones recordando que “unos meses después, me reuní con Iglesias en el Congreso para hablar de las internas en Murcia. Yo NO QUERÍA presentarme, tenía un trabajo enorme en Bruselas. Pero anticapis y pablistas me convencieron para intentar sacar a Urralburu de la dirección, pues éste era errejoner”.

“Al final me presenté, no sin antes decirle a Iglesias que mi trabajo estaba en Bruselas y que me gustaría seguir otra legislatura, ya que había abierto un proceso legislativo de primer orden y quería continuarlo para hacerlo realidad: derechos para las trabajadoras textiles”, admitió.

Espiar al camarada

La antigua eurodiputada de Podemos no se cortó al momento de desvelar cómo Iglesias la intentó utilizar para espiar a Miguel Urbán:

“Me dijo a todo que SÍ y después me pidió una cosita de nada: que le mandara periódicamente un documento SIN FIRMAR donde yo tenía que contarle todo lo que Urbán hacía en Bruselas. O sea, que fuera su espía”.

“Yo también le dije que sí y me largué. Nunca recibió un solo informe y creo que esa fue la puntilla que me clavó y que me sacó de su proyecto. A mí estas cosas me daban ganas de vomitar, y sentía que ya no debía estar ahí. Habían convertido un proyectazo en una puta mierda. Fin”, sentenció.

Lejos de defenderse o desmentir las acusaciones, el exlíder de Podemos la bloqueó de las redes, mientras que Sánchez Caldentey dejaba al partido de extrema izquierda recordando que aún tiene mucho sobre qué contar, en concreto sobre Pablo Echenique

