La metamorfosis de la comunista Yolanda Díaz: Del progre zarrapastroso al tinte y el diseño de lujo

Lo de Yolanda Díaz es una metamorfosis espectacular: camaleónica.

Ha pasado de predicar la necesidad de cortar la cabeza al Rey al diseño de lujo. Y siempre de la mano de su mentor Pedro Sánchez.

En el vídeo la presentamos como era ‘originalmente’ y se dedicaba con escaso éxito al sindicalismo y la abogacía laboral y después, tras su rápida evolución, diciendo que quiere ser presidenta de España.

Es muy ilustrativa la entrevista, tipo test, que el diario El País publicó con la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno Frankenstein pocas horas después del acto del presentación oficial de su proyecto Sumar el pasado 2 de abril de 2023 en Madrid.

Los sanchistas del Grupo PRISA le preguntaban por varios protagonistas de la vida política y económica de España y las respuestas de Yolanda son de coña, tanto que han dejado escocidos a unos cuantos.

Entre ellos, por supuesto, a sus antiguos aliados de Podemos, con quienes es evidente que la ministra de Trabajo busca marcar diferencias.

Una de las personalidades por las que Díaz fue interrogada fue por la figura de Felipe VI. Su respuesta, «el rey de España», entra dentro de los cánones de la lógica más aplastante.

Pero claro esa opinión no parece ser idéntica, ni mucho menos, a la que sostenía la misma persona cuando también le pedían su opinión sobre la monarquía.

Las imágenes son de hace años, se supone que cuando ejercía de abogada laboralista en Galicia y era miembro de alguna de las fuerzas de izquierdas de aquella comunidad autónoma en las que fue militando. Por aquel entonces, la señora Díaz soñaba con el hecho de que el rey hubiese sido guillotinado.

Cuando Pablo Iglesias era su gran esperanza

Y no es el único cambio que la de Sumar ha ido experimentando en los últimos años.

Sin ir más lejos, no hace mucho tiempo Yolanda Díaz no veía a mejor líder para encabezar el proyecto de la izquierda española que no fuera otro que Pablo Iglesias.

El fundador de Unidas Podemos, a juicio de la política gallega, era poco menos que el Mesías que necesitaba España para liderar el cambio desde la óptica de la extrema izquierda.

Ahora, al igual que le sucedió con el Rey de España, Díaz cambia de opinión y se pone ella como la gran ‘esperanza’ de la progresía española…hasta que deje de ser útil, claro está, a los intereses de Pedro Sánchez.