Brutal reflexión de Ayuso sobre Pedro Sánchez para desayunar: «Es una novia tóxica»

Contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contundente contra el presidente de España, Pedro Sánchez, por la deriva política y económica del país, y contra la oposición a su Gobierno en la región, en el Fórum Europa.

Reflexiona que Madrid está viviendo su «mejor momento» pese a los ataques del Ejecutivo central y de los partidos de oposición, que aseguran que nada funciona en la región, que emplean la Sanidad como un arma arrojadiza o que dejan de lado los logros obtenidos en medio de las dificultades como el hecho de la recuperación económica de la comunidad.

Atizó a la izquierda madrileña por «nunca ponerse de lado de los ciudadanos» con los asuntos que afectan a las personas como la decadencia de Renfe, la subida indiscriminada de impuestos o las citas en la Seguridad Social.

Asegura que el relato de que nada funciona en Madrid, que impulsan todos los partidos de oposición, será lo único que se escuche desde la Moncloa, desde Galapagar y desde Cercedilla. «Es lo que vamos a vivir los próximos 48 días», advierte sobre lo que pasará en el próximo mes y medio de cara a los comicios.

«Quedan 48 días de exageraciones y cuando no, de bulos. 48 días de silenciar noticias como que Madrid es la comunidad que tiene las listas de espera quirúrgicas más bajas de España. La realidad es que los mejores hospitales, los centros educativos más avanzados, el mejor metro de Europa o la mejor red de agua están gestionados desde hace 28 años por el Partido Popular».

Considera que el próximo 28 de mayo habrá «ocho mil mociones de censura» que reprobarán los desmanes causados por Sánchez.

Atizó al presidente por no responder a las preguntas y solo dar «homilías chavistas» en los que ataca a todos los que le plantan cara. También le retó a que explicara qué cosas ha privatizado ella durante su Legislatura, cuando ha sido el socialista el que ha «tenido que contratar una empresa para resolver el reparto de los fondos europeos o que ha salvado una compañía privadísima, Plus Ultra, con 53 millones a cargo del erario público y aún no sabemos con qué fin».

«Aguanté los ataques de Pablo Iglesias. Aguanto los ataques personales de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno, y he aguantado también las amenazas de las asociaciones y de los sindicatos afiliados a sus partidos».

Retrata al líder del PSOE por su gestión de la pandemia y por destinar más dinero a otras comunidades donde gobiernan sus socios independentistas. «La Comunidad de Madrid le ha llevado el ronzal siempre», aseguró Ayuso.

Define a Sánchez como un «desastre» y que gobierna una España contra otra. Indica que ha buscado la confrontación entre los españoles y que ataca despiadadamente a cualquiera que le haga oposición, como con ella o con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo:

«Este presidente que lleva años haciendo campaña contra mí y que ahora se dedica a hacer campaña contra Feijóo es sinónimo de desastre. Que se paralizan las estaciones de trenes, pues le ponemos nombre de mujer y ocultado el desastre».

La presidenta de la Comunidad de Madrid también estima que para solucionar las consecuencias del sanchismo se va a requerir de mucho tiempo.

«España va a necesitar mucho tiempo para recuperarse del desastre del socialcomunismo que nos está cambiando España. Desincentivando la empresa, a los jóvenes, agraviando y separando a la sociedad; inmiscuyéndose en los pensamientos, en las tradiciones, costumbres, aspiraciones sueños, relaciones más íntimas, ya sea familiares, sexuales… Una novia tóxica que se ha colado en cada rincón de nuestras vidas que nos dirige, tutela y empobrece en todos los sentidos».

La popular también mostró la buena sintonía que existe con el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, a quien señaló como su socio para «renovar» al partido, ya que representan las nuevas generaciones.

En el acto también se encontraba la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, diversos diputados populares, representantes del mundo empresarial.