Feijóo sin piedad contra Pedro Sánchez: le atiza por su error «más indignante»

Contundente.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido este sábado a un acto en Vega de Pas, Cantabria, junto con la candidata la región María José Sáenz de Buruaga.

En el evento, el senador ofreció un discurso en el que retrató la nefasta gestión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. El político gallego hizo especial hincapié en la chapuza de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como el ‘Sí es sí’ que desde su entrada en vigor ha generado la disminución en las condenas de 978 delincuentes sexuales.

Según el líder del PP, este no solo ha sido el peor error de Sánchez, sino «el más doloroso, el más indignante».

Feijóo confesó que esta situación lo ha dejado «atónito» debido al descaro que ha mostrado el Gobierno Frankenstein, que primero aprobó una ley desoyendo las críticas; que luego alabó y sacó pecho de la normativa pero que al ver las consecuencias, se escondió y evitó asumir responsabilidades hasta que la presión ha sido tanta, y más de cara a las elecciones, que han tenido que cambiar de postura.

Ha destacado «la arrogancia y la soberbia» del Ejecutivo que ha tardado en reformar el «disparate legislativo», pese a ver cómo «se están excarcelando y rebajando las penas a violadores y pederastas».

El popular ha marcado distancia con la actitud de Sánchez, al señalar que de él ser el primer mandatario en una situación igual, actuaría de forma diferente.

«La pregunta que me hago es qué habría hecho yo después de que todo mi Consejo de Ministros presidido por mí mismo aprobase una ley de estas características y qué habría hecho si hubiese dicho que estaba muy orgulloso de esa ley. Si nadie de mi Gobierno ni yo mismo habría sido capaz de pedir perdón por la chapuza legal. Si mi Gobierno ayuda a mil agresores sexuales y pone a cien en la calle antes de tiempo os garantizo que o cesa alguien o me voy yo. Aquí no cesa nadie, el presidente se queda y la culpa es de los demás».