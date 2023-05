¡Qué pillada! Los abusos sexuales que un diputado del PSOE intentó tapar cuando fue gerente en el Hospital de Guadalajara

La historia es todo lo truculenta que se pueda imaginar y con un diputado nacional del PSOE metido en el ajo.

Año 2020, 23 de julio para más señas.

España acaba de salir de la primera ola del coronavirus, pero aún se está lejos de controlar la pandemia.

A pesar del miedo instalado en la sociedad de cualquier acción que requiriese el más mínimo contacto físico, un depredador sexual, que trabaja como celador temporal en el Hospital Universitario de Guadalajara, ataca a una paciente de 18 años de la que abusa sexualmente con penetración oral.

El testimonio de la chica no deja lugar a la duda:

Me tocaba la espalda y las nalgas, pero en un principio consideré que se trataba de algo circunstancial y ligado al trabajo, por lo que prefirí por no darle mayor importancia. Sin embargo, un mes después, el celador me pidió que le hiciera una felación hasta eyacular sobre su boca. «Me la vas a chupar y me voy a correr en tu boca».