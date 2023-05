ISABEL DÍAZ AYUSO: «La ley de Bienestar Animal estaba pensada para gente [animales] como OTEGI»

Lo esencial del mensaje de Isabel Díaz Ayuso a los votantes, de cara a las elecciones autonómicas y municipales de este 28M de 2023, es meridiano:

«Que el PSOE no engañe más: sometidos al crimen y al silencio no se puede vivir. Vivir gobernado por criminales no es vida».

Lo más gracioso de lo que dijo este domingo, en Pozuelo de Alarcón, es que el bodrio de la llamada ley de Bienestar Animal estaba pensada para gente como Arnaldo Otegi.

Podía haber utilizado el término ‘animales‘, en lugar de ‘gente‘, pero no lo hizo Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que se encamina imparable hacia una arrolladora mayoría absoluta en los comicios de dentro de 13 días, fue contundente en su respuesta a las declaraciones que la víspera había hecho’ el etarra Otegi, citándola como el ‘enemigo a batir‘.

Revolviéndose en ese barro al que es tan aficionado, el socio preferente del socialista Pedro Sánchez, el que ha metido a 44 terroristas en las listas de Bildu incluyendo 7 asesinos, se atrevió a decir que la campaña electoral se está poniendo «muy sucia«.

Otegi, condenado en su día por secuestrador y vinculado a horrendos crímenes etarras, dijo ser consciente de que a los neoliberales vascos les gustan las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid, pero que lo que no le parece normal es que se traslade al País Vasco «lo peor de la política, lo peor de las cloacas, de la mentiras, de las ‘fake‘».

«No me imaginaba nunca es que determinadas virtudes o defectos de la señora Ayuso fueran compradas por gente que se dice abertzale o del país».

No podía el dirigente etarra ponérselo más a ‘huevo‘ a la incombustible Ayuso, quien subrayó que Otegi está siendo «uno de los protagonistas» de la campaña porque Sánchez, presidente del Gobierno y jefe del PSOE, «lo ha querido«.

«Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado y lo dice él que yo creo que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él».

Cargó la popular, sarcástica, contra «este hombre de paz«, según el inefable expresidente Zapatero, que lleva «44 condenados» por terrorismo en sus listas y ahora va «de víctima«, diciendo que no todo vale contra su proyecto político.

«¿Cómo sería vivir en Pozuelo o en Fuenlabrada en el mismo municipio donde la persona que ha matado a tu padre o te ha mutilado se presenta como representante en el ayuntamiento? ¿Nos podemos imaginar cómo puede ser vivir con esa miseria a nuestro lado?».

Sin esperar la respuesta, obvia, del publico, Ayuso, prosiguió: «La miseria no tiene límites, que el mal no descansa nunca y que hay que combatirlo todos los días».

«Otegi, que acabará por gobernar el País Vasco, no lo oculta, pero quien lo oculta es el presidente del Gobierno». «¿Qué han hecho en País Vasco? Durante décadas extorsionando con los impuestos revolucionarios, señalando a la gente con el terror, con el miedo, lo que han conseguido es alterar el censo».

Incidió Ayuso en que, debido al terror, el censo de esta región de España no es democrático sino que está «viciado«.

«Muchos hoy no pueden vivir en su tierra. De haberlo hecho, probablemente, Gregorio Ordóñez hubiera llegado a ser presidente del País Vasco y todo hubiera sido muy distinto. Sabían que por la parte democrática, por el espíritu de Ermua, no llegábamos a nada y de ahí llegaron esas extorsiones».

Recordó a los electores que Bildu pretende «perpetuar un régimen totalitario en el País Vasco» .