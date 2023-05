El evento se realizó en las pistas de la Ciudad de la Raqueta en Madrid

‘Raquetazo’ de Toni Nadal a Sánchez en un acto electoral con Feijóo y Martínez-Almeida

El director de la ‘Rafa Nadal Academy’ reconoce que “nunca me fiaría de aquel me quiere engañar, de aquel que me regala un aprobado”