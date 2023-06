El sentido lamento de Cayetana Álvarez de Toledo por el adiós a la política de Inés Arrimadas

Este 1 de junio de 2023 quedará marcado en la vida de una persona muy conocida del panorama político español.

Inés Arrimadas (Jerez, 1981) abandona la primera línea de fuego tras los pésimos resultados de su partido en las últimas elecciones del 28-M.

Aquella joven que arrancó en Cataluña con un futuro prometedor de la mano de Albert Rivera en Ciudadanos, llegando incluso a ganar las elecciones regionales de diciembre de 2017 (sin poder llegar a gobernar), se queda ahora sin fuelle como su partido, arrinconado por por las malas decisiones y por una deriva triste que les va a llevar a la práctica desaparición.

Otra política de muy alto nivel, la diputada nacional Cayetana Álvarez de Toledo, se lamentaba de forma sentida a través de un tuit:

«Una mujer libre. Una catalana valiente. Una parlamentaria formidable. Una política imprescindible. Lo lamento profundamente».

Y es que sin duda son más los que ven la valía de la ya expolítica Arrimadas que los que no.

El portal Voz Pópuli dio la información en primicia asegurando por tanto que la jerezana no se unirá al Partido Popular, como podría parecer un movimiento tantas veces repetido antes:

Los últimos tiempos no han sido fáciles para Arrimadas en la formación naranja. Tras tomar la decisión de abandonar la Presidencia del partido, se puso en marcha un proceso de Refundación que concluyó en unas elecciones primarias que dividieron al partido en dos. Su compañero de escaño, Edmundo Bal, le acusó entonces de urdir un plan par poner a sus «títeres» al frente del partido para que «ella pudiera quedarse cómodamente en la Portavocía del Congreso».

Una carrera de 23 años

Arrimadas comenzó su carrera política en 2010, uniéndose a Ciudadanos. En 2012 se convirtió en la portavoz del partido en el Parlamento de Cataluña. Durante ese tiempo, se ganó el reconocimiento por su habilidad para debatir y defender las ideas de su partido.

En las elecciones catalanas de 2017, Arrimadas lideró la lista de Ciudadanos, obteniendo el mejor resultado en la historia del partido y convirtiéndose en la fuerza política más votada. Sin embargo, debido al sistema electoral catalán, no logró formar gobierno y el independentista Carles Puigdemont fue investido presidente.

Desde entonces, Arrimadas ha sido una de las voces más destacadas en la oposición al independentismo catalán. Ha defendido la unidad de España y ha criticado las políticas separatistas. En 2019, fue elegida como presidenta de Ciudadanos, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el partido.

Más allá de aciertos o desaciertos al frente de Cs, Inés Arrimadas será recordada como una excelente parlamentaria y la vencedora histórica de unas elecciones en Cataluña. Ella desmintió la falaz identificación entre Cataluña y nacionalismo. Que sea muy feliz fuera de la política — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) June 1, 2023

Se despide en rueda de prensa

«Comparto con ustedes una decisión personal y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella. En estos diez años seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política es solo una etapa en la vida de las personas. He dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. En este tiempo he tenido errores y aciertos pero siempre he tomado todas las decisiones pensando que era lo mejor para nuestro país».