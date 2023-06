Guerra civil en Sumar: Iglesias saca su lado de ‘macho alfa’ contra López-Rey por criticar a Montero y Belarra

La extrema izquierda española está viviendo una verdadera guerra civil.

Félix López-Rey criticó abiertamente la decisión de Podemos de imponer la presencia de Irene Montero e Ione Belarra en Sumar. Incluso, dejó claro que su presencia dentro del proyecto de Yolanda Díaz sería contraproducente, ya que se tratan de “las ministras peor valoradas del Gobierno”.

En este sentido, López-Rey pidió que las ministras de Igualdad y Derechos Sociales ya no siguieran en la primera línea política y dejaran paso para los siguientes líderes.

“Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las Ministras peor valoradas del Gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino. ¡Piensen en la gente!”, precisó.

Un mensaje que no gustó nada a Pablo Iglesias. El exlíder de Podemos no dudó en sacar su lado de ‘macho alfa’ y salió en defensa de ‘sus mujeres’:

“Estimado Félix, cuando te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. Respeto tu trayectoria como líder vecinal y cargo público del PCE y MM pero aquí estás faltando al respeto a nuestras dirigentes. Abrazo”.

Estimado Felix, cuado te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. Respeto tu trayectoria como líder vecinal y cargo público del PCE y MM pero aquí estás faltando al respeto a nuestras dirigentes. Abrazo https://t.co/fLF8QMtXzX — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 6, 2023

Trapos sucios

No se trata de un caso aislado.

Es importante recordar que fue el propio Pablo Iglesias quien desveló la guerra interna entre el proyecto de Yolanda Díaz y los ‘morados’.

“Uno de los problemas que tiene el espacio político de Unidas Podemos es de tipo territorial. Hay tres territorios, donde hay tres fuerzas políticas que están diciendo abiertamente ‘con Podemos, no’: Madrid (Más Madrid, Comunidad Valenciana (Compromís) y Cataluña (los Comunes). Allí hay tres partidos de ámbito territorial que dicen ‘aquí nosotros solos”, aseguró el exlíder de Podemos.

Y agregó: “No están vetando la presencia de Podemos en puestos de salida. Es que van solos. Tampoco tengo información privilegiada”.

“Basta ver la entrevista de Baldoví en RNE planteando que no se integran en Sumar y proclaman como una fuerza de ámbito territorial. No aceptan ir con Podemos en ningún caso en la Comunidad Valenciana. En Más Madrid, portavoces e intelectuales han escrito hoy columnas de opinión asegurando que no quieren ir con Podemos. En Cataluña es un territorio que se creen que solamente existen ellos. Yo creo que eso no es entender el voto dual de ciudadanos independentistas que simpatizan más con Podem y Podemos que con lo que representan los Comunes”, describió.

“Tienen todo el derecho a decirlo, pero no es realista y en un momento de excepcionalidad debería de haber acuerdos territorios, nadie debería asumir una posición de autosuficiencia. Hay problemas en esos territorios no por la mesa de negociación, si no por lo que dicen los portavoces públicamente”, zanjó Iglesias.

Unas palabras que hicieron que Joan Baldoví le desmintiera durante su participación en ‘Hoy por Hoy’: «Rotundamente no. A mí me sorprende que el señor Pablo Iglesias sepa el contenido de las negociaciones que estamos manteniendo. Nunca hemos vetado a nadie».

Baldoví explicó que lo que están haciendo ahora con Sumar es plantear toda una serie de condiciones que son «prácticamente las mismas» que negociaron «con el Podemos de 2015 y 2016». Y, reconociendo que los puestos en las listas forman parte de la negociación, vuelve a reiterar: «Nunca Compromís ha vetado a nadie».

Finalmente, Baldoví pidió discreción y no clavar el dedo en el ojo de nadie para negociar. Considera que es importante «hablar con respeto y tener una buena actitud con el otro» pero que hay «alguna persona de Podemos no ayuda a que haya esta tranquilidad a la hora de negociar». Cree que las palabras de Iglesias no ayudan a que haya un sosiego: «Esto tensiona de manera infructuosa unas negociaciones de por sí ya complicadas. A partir del viernes ya podemos hacer todas las declaraciones».