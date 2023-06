¡Para partirse la caja! El estrambótico discurso de Yolanda Díaz del que todo el mundo habla

El vídeo, la verdad, es que no tiene desperdicio alguno.

Son solo unos segundos, pero suficientes para darse cuenta de que o bien el discurso lo escribió de aquella manera o que alguna enemiga, Irene Montero, le cambió los papeles.

De lo contrario, nadie entiende como Yolanda Díaz, a la sazón aún vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno socialcomunista, se marcó este ‘speech’ del que todo el mundo habla.

Recordó a aquella famosa intervención de Mariano Rajoy en la tribuna del Congreso de los Diputados durante la moción de censura que le presentó Pablo Iglesias y que provocó que el entonces presidente del Ejecutivo se marcara una respuesta en la que se enredó de manera bastante cómica.

Pues algo así le sucedió a la líder de Sumar en un foro en ‘Cinco Días‘ donde literalmente se le escuchó decir esto:

¿Alguien lo entiende? La respuesta generalizada es un no rotundo y así se pudo comprobar en las redes sociales:

Todo resumido en 11 segundos. No hay más preguntas señoría. Así es el discurso de la izquierda española, vacío. pic.twitter.com/1Z7gecNFIU

Hoy te he visto dar un discurso y me ha dado vergüenza ajena. Literalmente eres una analfabeta funcional con ínfulas. Te quedan 2 meses de coche oficial y vivir en la castellana a todo lujo, me avergüenza que alguien como tú sea VP de mi país.

— yo tambien puedo? (@diego27417567) June 14, 2023