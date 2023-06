Santiago Abascal descifra la campaña de Sánchez: «Está tramando algo malo»

Santiago Abascal le sacó una sonrisa a Alfonso Rojo con su análisis de la última jugada de Pedro Sánchez en la campaña electoral.

Durante su entrevista con el director de Periodista Digital, el líder de VOX bromeó sobre la ausencia en los últimos días del presidente del Gobierno: “Tendría que pensarlo, porque no le he echado de menos. No me había dado cuenta hasta que me lo has preguntado”.

Ante la curiosa desaparición del líder del PSOE en medios públicos y afines a la izquierda, Abascal solo encuentra una explicación: “Está tramando algo malo, eso seguro”. Una ocurrencia que hizo reír a Rojo.

Si bien adelantó que habrá debates de cara a las elecciones generales, aprovechó para dar un ‘zasca’ a Sánchez por su planteamiento de realizar seis ‘cara a cara’ con Alberto Núñez Feijóo e ignorando al resto de los partidos.

“Yo espero que haya debates con todos los aspirantes porque eso es lo que responde a la realidad plural del parlamento y lo que actualmente votan los españoles. El bipartidismo es una cosa del pasado, aunque hay algún nostálgico de ello”, dejó caer.

¿Próximo vicepresidente?

Si bien desde el Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que Abascal sería el vicepresidente de Feijóo en un supuesto pacto político, el líder de VOX recalcó que acude a las generales para ganar:

“Esto no es Estados Unidos, yo me presento a la presidencia de España y serán los españoles quienes decidirán si nos dan la mayoría parlamentaria suficiente para poder llegar a la presidencia o si hay un acuerdo de coalición con otra fuerza o si tenemos que seguir en la oposición”.

Abascal aprovechó para defender los pactos postelectorales que permitan “un cambio de políticas” y rechazó que entren a gobiernos “como Baleares que no respeten el derecho de los padres a escolarizar a los hijos en español”. En este sentido, destacó que “ya todo el mundo sabe en este momento, en toda España, es qué ofrece VOX. Hay dos modelos y paradigmas que son Castilla y León y la Comunidad Valenciana”.

“Son dos paradigmas muy claros. Con unas medidas concretas a favor de la reducción del gasto político y de la rebaja fiscal, en contra de la ideologización de la enseñanza en los colegios, y a favor del campo y de la industria”, resumió.

Aunque reconoce que hay turbulencias como en cualquier gobierno de coalición, Abascal saca pecho a favor del pacto entre VOX y PP alcanzado en Castilla y León: “Hay respeto y lealtad entre ambas fuerzas políticas”.