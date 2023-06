La posible vicepresidencia de Abascal acojona al ‘comegambas’ de CCOO y suelta esta burrada sobre VOX

No le entra un cacahuete más.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, está sencillamente acojonado ante la posibilidad más que real, ahí están las encuestas, de que Santiago Abascal sea vicepresidente del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo.

El ‘comegambas’ sindicalista se despachó el 20 de junio de 2023 con un festival de improperios contra VOX y, de paso, prácticamente exigiendo a los empresarios españoles que se movilicen ante ese escenario en el que el partido ‘verde’ entraría en el Ejecutivo de Moncloa.

Un exceso de influencia de esta gente pues es un riesgo de involución democrática como España no ha conocido desde la muerte de Franco . Ni más, ni menos.

Pero Sordo no se quedó ahí y se dirigió tanto al Partido Popular como al tejido empresarial:

Yo hago una apelación, por un lado al Partido Popular, y por el otro lado a los empresarios de este país. Yo se lo estoy trasmitiendo, y no me refiero solamente a responsables patronales. Me estoy refiriendo a responsables de grandes empresas de este país.