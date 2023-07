El delirante mitin de Zapatero hunde al PSOE: «El infinito es el infinito»

Está claro que no tuvo su mejor día.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, protagonizó un delirante mitin en San Sebastián ante la mirada atónita de unos militantes socialistas que no sabían si había que mantener un rictus serio o partirse de la risa.

Y es que el que también fuese secretario general del PSOE se marcó un Fernando Arrabal cuando este intelectual la lió parda en un programa de Fernando Sánchez Dragó con aquella repetitiva frase de que el «mineralismo va a llegar».

Pues bien, lo de Zapatero, sin tener constancia de que hubiese ingerido algo en mal estado, prácticamente supera lo vivido en aquel programa de La 2 de TVE.

Y si no, lean las perlas que dejó el socialista en esa charla en la capital de la Bella Easo:

El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no hay en ningún sitio del Universo, que no podemos imaginar, ni las distancias. Somos el único sitio del Universo, del Todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y se puede amar.