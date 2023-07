Los tres momentazos de Abascal que destrozaron al tándem Sánchez-Díaz en la encerrona de TVE

Santiago Abascal se creció en la encerrona perpetrada en TVE.

El teórico debate a 3 con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fue, en realidad, un dos contra uno.

El líder del PSOE y la de Sumar fueron en perfecta coalición a cargar contra el representante de VOX, pero este, lejos de achantarse, salió a por todas y protagonizó varios momentos estelares a lo largo de los 90 minutos que duró la cita en TVE.

Santiago Abascal tumbó con datos escalofriantes la tristemente famosa ley del solo sí es sí, de la que ahora huyen tanto Sánchez como Díaz para no reconocer que aprobaron y aplaudieron como focas en el Congreso de los Diputados:

Pero no solo eso, también le pintó la cara a la vicepresidenta segunda del Gobierno por haber encubierto un caso de pornografía infantil.

Díaz trató de afear al líder de VOX que dos diputados suyos en Valencia se estuviesen partiendo la caja durante el minuto de silencio por una mujer asesinada. Abascal reaccionó diciéndole que no manipulase la imagen y, ya que estaba tan interesada en determinadas instantáneas, le recordó el nombre de Ramiro Santalices, un asesor de Díaz, acusado de manejar contenido pornográfico infantil y que fue encubierto en su momento por la que pasa por ser hoy líder de Sumar.

Finalmente, Abascal, en la parte final del debate, tuvo que llamar a la calma a una desatada Yolanda Díaz que no hacía más que ordenar y exigir al de VOX que se disculpara por haber dado credibilidad a la noticia de que un inmigrante ilegal había dado muerte a una comerciante de la plaza de Tirso de Molina en Madrid.

El líder de VOX flipó y contestó con contundencia a la de Sumar:

¿Me está dando usted órdenes a mí? Usted representa al comunismo, el régimen más criminal de la Historia junto al nazismo. Usted no me da órdenes a mí. Están acostumbrados a dar órdenes. Quizá la hoz y el martillo les valía con otros, con nosotros no.