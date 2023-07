Isabel Díaz Ayuso: «Con España de vacaciones, Sánchez venderá literalmente la nación a sus enemigos»

Isabel Díaz Ayuso advierte que Pedro Sánchez venderá España “ a sus enemigos” durante el parón de agosto.

Tras presidir los órganos de dirección del PP de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid analizó los resultados electorales del 23-J y adelantó que el líder del PSOE va a aprovechar estos días de agosto para asegurarse el poder a toda costa.

“Nuevamente está mintiendo a la nación, puesto que ya tiene un pacto con Puigdemont. En dos semanas comparecerá para decir que Feijóo no puede presentarse a la investidura porque no tiene apoyos, cuando es el presidente del PP el que debe dar el paso primero”, desveló la ‘popular’.

A lo que añadió: «Ojalá Feijóo tenga el sí del Rey».

Según adelantó Ayuso, los pactos de Sánchez con ERC, EH Bildu y hasta con Junts ya están hechos, por lo que simplemente están haciendo un paripé desde Moncloa para fingir un proceso de negociación.

“Frente a esta situación señalo que Sánchez ha perdido las elecciones y pretende mantenerse con los que odian a España y utilizan la democracia para acabar con ella”, explicó.

Y fue rotunda al matizar: “Alertamos a todos los españoles de que Pedro Sánchez lo tiene todo pactado. En estas dos semanas y con España de vacaciones, por la puerta de atrás, va a vender literalmente la nación a sus enemigos”.

Frente a eso que considera ya un hecho, ha defendido que Feijóo debe presentarse la investidura porque ha ganado las elecciones. Y ha recordado que el poder que tiene en este momento el Partido Popular en España no es pequeño.

“Alberto Núñez Feijóo tiene el mandato de las urnas, la fuerza del Gobierno de 12 comunidades autónomas, la inmensa mayoría de grandes ciudades en España y la mayoría absoluta en el Senado que servirá para frenar reformas del Estatuto y abrir comisiones que permitan saber cuestiones ocultas, porque el sanchismo ha dirigido las cortes a su antojo la última legislatura”, indicó.

Lealtad a Feijóo

A pesar de los rumores sobre que Ayuso podría ocupar el lugar de Feijóo en la dirección del PP, la presidenta autonómica fue tajante y aprovechó para meterle un ‘zasca’ a la extrema izquierda.

En concreto, la líder del PP de Madrid ha advertido de que no se puede apoyar a Feijóo en el mitin del jueves y el martes querer «tirarlo por un puente», porque esto no funciona así. «No somos podemitas».

Finalmente, Ayuso no cargó contra el político gallego, sino que explicó que al PP le faltan una serie de socios: «Porque nosotros tenemos escrúpulos y no pactamos con cualquiera, algo que no sucede con el sanchismo. España no se vende, no se trocea. Y hay unas líneas que nunca pasaríamos».