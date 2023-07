Fantástico troleo a Pablo Echenique por intentar convertir en una epopeya su salida obligada del Congreso

Es lo que se llama ir a por lana y acabar trasquilado.

Pablo Echenique, hasta ahora portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, quiso darle un toqué épico al que fue su último día en el hemiciclo.

Pero como el político populista es como es y no podía dar puntada sin hilo, añadió a su despedida la ya clásica burla contra las formaciones que no son de su cuerda:

No os lo he contado pero una cosa chocante que me ha pasado esta mañana en la última sesión del Congreso de la legislatura es que he salido empapado de lágrimas de facha a cuenta del resultado electoral.

Como estén llorando así en todo el país, nos van a llenar los embalses.

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 26, 2023