Martínez-Almeida flipa con la táctica de Pedro Sánchez para que sus tropelías caigan en el olvido: «¡Es insultante!»

No da crédito a la última decisión de Pedro Sánchez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no sale de su asombro ante la tocata y fuga del presidente del Gobierno socialcomunista.

Con la gobernabilidad de España hecha unos zorros tras lo sucedido la noche del 23-J, el regidor capitalino y uno de los hombres fuertes del Partido Popular, alucina con el hecho de que el inquilino de La Moncloa haya dado carpetazo a la actualidad y se haya marchado en el Falcon rumbo al Palacio de La Mareta, en Lanzarote, y no volver hasta pasada la primera quincena de agosto.

Para Martínez-Almeida es de todo punto «insultante» que Pedro Sánchez se haya ausentado antes de tiempo y además dejando una ‘bomba’ a punto de explotar como es el hecho de «naturalizar el apoyo de un prófugo de la Justicia», en clara referencia a Carles Puigdemont.

El alcalde madrileño tiene claro que el dirigente socialista solo busca una cosa:

Él quiere ser investido con los votos de un prófugo que lleva 6 años en Waterloo porque dio un golpe de Estado.

Añadió el político del Partido Popular que en el PSOE no tienen escrúpulos:

A ellos les vale todo para hacer presidente a Sánchez, hasta pactar con 17 partidos distintos y no siendo la lista más votada. Pedro Sánchez va a someterse a lo que pida un prófugo que quiere acabar con el modelo de convivencia de España y mientras Sánchez se va de vacaciones a La Mareta.

Para Almeida, en cualquier lugar del mundo que se precie de respetar la democracia, los pactos de Sánchez son todo un escándalo:

Nosotros nos negamos a que se permitan pactar con un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont. Esto es algo que escandalizaría a cualquier demócrata.

Y recordó otros acuerdos firmados con ERC, los ‘bilduetarras’ y hasta 15 partidos diferentes sin haber sido la fuerza más votada.

El dirigente del Palacio de Cibeles insiste en que el prófugo de Waterloo no puede ser la persona de quien dependa la estabilidad de España y cree que, precisamente, por eso Pedro Sánchez ha optado por emprender antes sus vacaciones, confiando en que los españoles se olviden de que pactará con él su investidura:

Puigdemont no puede ser la llave de la gobernabilidad para el futuro de España. Por eso Sánchez se ha ido de vacaciones con prisa, y antes de tiempo, para que España olvide a la vuelta el pacto que ha hecho.

Incluso cree que la continuidad de Pedro Sánchez será perjudicial para Madrid porque sus socios le van a dictar que perjudique a la capital de España:

Va a tratar de perjudicar económicamente a Madrid. No me cabe duda porque no va a ejecutar inversiones significativas sino que va a primar al País Vasco y a Cataluña. Por tanto le pido que, si no quiere ayudar, que no moleste, que no estorbe, no hostigue, no azuze odio y crispación hacia Madrid. Las decisiones las toman Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián y Puigdemont que le dirán a Sánchez que tiene que incrementar ese acoso y señalamiento a Madrid.