Víctor Sánchez del Real escarba en los errores de PP y VOX: «Mandan a las teles a los más torpes, a los ‘Margallos’ de turno»

Víctor Sánchez del Real, exdiputado nacional de VOX, quiere hacer autocrítica.

Se refiere el expolítico a los partidos de la derecha española, que han terminado ganando las elecciones del 23-J pero sin la capacidad aparente de formar gobierno.

«No estamos cogiendo las llaves de la Moncloa porque el PP ha hecho muchas cosas mal, y VOX también. El PP se ha fiado de las encuestas que compraba y ha aceptado el discurso de la izquierda, su morralla ideológica. La señora Guardiola y el señor López Miras son los principales culpables por señalarnos como personas que no deberíamos estar en sociedad. La responsabilidad del PP y de Génova es haber puesto en riesgo físico a los militantes y votantes de VOX».

«Vox también se ha equivocado en cosas: si somos osados en las ideas, también tenemos que ser osados en los sitios a los que ir. Me parece muy mal la política de comunicación de VOX, que es propia del siglo XIX, no es una comunicación estratégica. Maravillosa en redes pero mala en medios convencionales, por no ir a muchos y no tenerlos invadidos. ¡Y lo mismo el PP! Que manda a los más torpes a las teles, que manda a los ‘Margallos’ de turno, ¡que aburre a las orcas en el mar!»