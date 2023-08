La acerada reflexión de Mario Garcés sobre las elecciones y lo que puede pasar con el PP

Sin medias tintas.

El ex diputado por el Partido Popular, Mario Garcés, ha hecho una contundente reflexión sobre las elecciones del pasado 23 de julio y el resultado obtenido por la formación de Génova en el programa ‘Más se perdió en Cuba’, de Toro TV.

Garcés no ocultó su frustración por el resultado que arrojaron las urnas: “Fue una decepción democrática fruto de lo que ha sido la voluntad popular”, le confesó al presentador Xavier Horcajo.

Sin embargo, el ex diputado por Huesca llama a hacer una autocrítica, tanto en su formación como en VOX, debido a que hay que «hacerse mirar» temas como el llamado ‘voto útil’, así como la capacidad de movilización y convencimiento del bloque de centro-derecha.

También ha criticado la demonización del partido de Santiago Abascal por parte de algunos sectores del PP y considera que esto ha jugado en contra.

“El que vota, lo hace porque quiere a un partido político. creo que es un error de libro demonizar el voto de las personas. y lo digo por algunos compañeros míos que están permanentemente estigmatizando a los votantes de otros partidos políticos. Lo que tienen que hacer todos los partidos es disuadir, persuadir y convencer. y si no tienes ese voto, que se va a VOX, es porque has cometido un error“.

Garcés tampoco ha dejado por fuera en su crítica al actual presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, al recriminarle su forma de manejarse y movilizar a los votantes:

«El liderazgo consiste en que cuando tienes una cama, eres capaz de extender la manta a todos los lados de la cama. Lo que no puedes hacer es por la mañana es tenderla a la izquierda, al día siguiente a la derecha, cubrirme luego los pies y luego cubrirme la cabeza. Los líderes tienen la capacidad de saber cubrir todo su electorado. Eso lo podía hacer José María Aznar”.

«Lo que no se puede es ser por la mañana de izquierdas, al mediodía no sé de qué, y por la noche de derechas. Lo que no se puede decir es ‘voy a derogar el sanchismo’ y a la primera persona que se llama es a Pedro Sánchez”.