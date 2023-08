La contundente respuesta de Santiago Abascal a los medios que atacan a VOX: “Siento pincharles el globo”

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados este miércoles 16 de agosto..

El diputado trató diversos temas como el incierto panorama político actual, que a tan solo 24 horas de la Constitución de las Cortes no se sabe cómo se conformará la Mesa del Congreso y en manos de quién estará, así como los ataques mediáticos por las bajas de algunos miembros de su formación de la política en activo.

En cuanto a la conformación de la próxima Legislatura, considera que “a penas hay opciones factibles a la constitución de un gobierno de destrucción nacional”.

Abascal explica que por esta razón ha “brindado” su apoyo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “para evitar que se forme un gobierno de esas características”.

“Si eso sirve para recuperar la normalidad democrática, si eso sirve para recuperar la neutralidad de las instituciones que se ha perdido durante esta Legislatura”.

Sobre los posibles pactos que tenga que hacer el PP con determinados grupos nacionalistas, es contundente: “VOX ni negocia ni vota a ningún partido nacionalista”. Sin embargo, no dinamita el puente de la gobernabilidad ya que afirma que esta postura no se impone a otras formaciones.

En lo referente a la conformación de la Mesa del Congreso, la primera gran batalla de cara a la investidura, detalla que pretende que VOX tenga un lugar, como le corresponde por ser la tercera fuerza más votada. “Estamos negociando con el Partido Popular nuestra posición en la Mesa. No sería razonable que siendo la tercera fuerza nacional nos quedemos fuera de la Mesa que gobierna el Congreso”.

‼ #ÚLTIMAHORA 📹 Rueda de prensa completa de @Santi_ABASCAL en el Congreso: "VOX cumplirá una vez más con su responsabilidad". "Actuaremos para evitar un gobierno de destrucción nacional y para recuperar la normalidad democrática". pic.twitter.com/CLC1PWyck4 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 16, 2023

“Nos han votado tres millones de personas y parece que algunos no le dan importancia”, ha recordado.

Abascal también ha cargado contra la candidata de Pedro Sánchez para presidir la Mesa del Congreso: “Mi opinión en estos momentos sobre cualquier dirigente socialista es evidentemente negativa, en especial de aquellos que se han convertido en filonacionalistas como Francina Armengol”.

Además, ha atizado a partidos y medios por quitar el foco sobre lo «verdaderamente importante» y ponerlo en la falsa crisis de su partido o en temas que no son relevantes: «He leído todo tipo de cosas, que se habla de facciones liberales, nacionalcatólicas, falangistas, incluso preconconciliares«.

“Lo importante es combatir la incertidumbre que viven los españoles y dedicarnos a señalar el grave peligro al que se enfrenta España que puede quedar en manos de un autócrata que negocia con un prófugo de la Justicia”.

Crisis en VOX

En cuanto a los rumores sobre una crisis interna en el seno de VOX, acrecentados por la salida de la política en activo del exdiputado Iván Espinosa de los Monteros ha sido tajante.

“Les he escuchado decir que hay facciones, en VOX no hay ningún debate ideológico, ninguna familia, ninguna facción. Por lo tanto siento pincharles el globo. Aquí todos saben que caben todos los que quieran defender la unidad nacional, la libertad de los españoles en todos los órdenes, la libertad de los padres para defender a sus hijos, que quiera combatir la inmigración ilegal y que quiera defender nuestra soberanía energética”.

De esta forma, despeja cualquier duda sobre las fisuras o guerras internas dentro de la formación. Eso sí, ha lanzado algunos dardos afirmando que “siempre hay gente que no está satisfecha cuando no tiene un acta”. Además, ha añadido que los que quieran generar discordia en el seno del partido no tienen cabida en él.

“Los que quieran sembrar división y discordia o los que apuesten por personalismos no tienen cabida en VOX”.

Pepa Millán

Abascal también se pronunció sobre quien será la sustituta de Espinosa de los Monteros como portavoz en el Congreso, Pepa Millán. «VOX ha perdido un gran portavoz en el Congreso pero también gana una gran portavoz en Pepa Millán, que ha sido portavoz en el Senado».

Recuerda que la ahora diputada “ha tenido que estrenarse interpelando al presidente y cantándole las 40. Y lo ha hecho como muy pocos diputados y senadores lo han hecho”.