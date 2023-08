El mensaje de Carles Puigdemont que pone de los nervios a Pedro Sánchez

El prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, ha publicado un mensaje a menos de 24 horas para la constitución de las Cortes que no debe haber sentado nada bien al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder de Junts per Catalunya cuyos siete diputados son fundamentales para que se el socialista pueda formar gobierno ha indicado que no cederá fácilmente su apoyo a Sánchez y ha asegurado que hacen falta “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto”.

Este miércoles ha publicado un mensaje en las redes sociales afirmando que las propuestas y los gestos del PSOE de momento no son suficientes. Vamos, que el precio de “la subasta” sigue subiendo para permitir que los socialistas y Sumar presidan la Mesa del Congreso.

«Los puntos cardinales de nuestra posición no han variado, por más presiones y carreras de última hora que haya», afirma.

Este mensaje se produce en una jornada que se antoja frenética con el PSOE y el Partido Popular intentando atar los apoyos para poder hacerse con la Mesa del Congreso, la primera gran batalla por la investidura.

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2023

«Los puntos cardinales de nuestra posición no han variado, por más presiones y carreras de última hora que haya y algún insulto que se escapa. Es decir, No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni nos enfrían.

La Mesa del Congreso, para nosotros, no va a tener un cargo dentro, ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple, por lo que son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Y no importa si hablamos de acuerdos para la mesa como de acuerdos de mayor calado, como sería el de la investidura.

El sistema político y mediático español habla de chantaje, pero es un error que revela hasta qué punto ignoran, sea por desinterés o por soberbia, la realidad que nos ha traído hasta aquí. Es el resultado de una profunda desconfianza, basada en hechos reales, que no desaparecerá por un acuerdo y que un desacuerdo no hará más profunda”.

Sánchez necesita el ‘sí ‘ de Puigdemont

Si después de los resultados del 23J era claro que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, iba a depender de Carles Puigdemont, esta situación se agravó luego del recuento total de los votos.

Gracias al voto extranjero, el PSOE perdió un diputado a manos del PP. El curul que terminó en manos de Carlos García Adanero, agrava la dependencia de Junts para el PSOE que ha pasado de necesitar su abstención al ‘sí’. Y aunque esto pueda parecer poca cosa, lo cierto es que aumenta «el precio de la subasta», como definió el propio Puigdemont al proceso de negociación para determinar si apoya al socialista.

Esta situación puede ser fundamental para frustrar las intenciones de Sánchez para reeditar un gobierno Frankenstein 2.0, todavía más fracturado, incluyendo no solo a la extrema izquierda nacionalista catalana y vasca sino a la extrema derecha nacionalista de esas comunidades.