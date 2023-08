Pedro Sánchez abre la puerta a la amnistía luego de su encuentro con el Rey

El líder socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro con el rey Felipe VI como parte de las rondas de contactos con los partidos.

En la reunión, volvió a «cambiar de opinión» y ya no dará vía libre al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo a intentar la investidura, del que aseguró que tiene un techo de 172 votos.

Además, le atizó que “si se quiere dar de bruces con una investidura fallida, está en todo su derecho”.

“En nombre del grupo parlamentario socialista, le he trasladado al Jefe del Estado mi disposición a asumir la responsabilidad y a lograr la investidura”, aseveró.

De esta forma, complica la situación de Felipe VI quien deberá elegir entre él y el ganador de las elecciones, Núñez Feijóo, algo que nunca había ocurrido.

El presidente en funciones, asegura que el Gobierno Frankestein es una garantía de “estabilidad” para el país y señaló que no hay otra alternativa a lo que definió como un Gobierno de “progreso», aunque dependa de separatistas vascos y catalanes de extrema izquierda y de extrema derecha.

En cuanto a la posibilidad de ofrecer una amnistía, el precio más bajo de la “subasta” de los apoyos de Junts y ERC, además de no negar la posibilidad de que se aplique, pasó la responsabilidad al Tribunal Constitucional al afirmar sin ruborizarse que no es su responsabilidad determinar qué es o no insconstitucional:

“El diálogo es el método y la Constitución es el marco. Lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años, ahí están las pruebas. Cataluña está mucho mejor en el año 2023 que en el 2017, y tenemos que trabajar en la senda por la convivencia. Ahí va estar el Partido Socialista y yo si tengo la fortuna de estar cuatro años más en el Gobierno. No me corresponde a mí decir qué es o no Constitucional, afortunadamente tenemos el Tribunal Constitucional para dirimir todas esas cuestiones”.

En cuanto al prófugo Carles Puigdemont, del que antes prometía que iba a repatriar para que enfrentara a la justicia, aseveró que tiene legitimidad para participar en la política española:

“Junts per Cat tiene una representación parlamentaria de siete escaños, como lo tiene Esquerra Republicana, como lo tienen otras fuerzas parlamentarias. Nosotros no rechazamos ni negamos la legitimidad, a diferencia de lo que hacen otras fuerzas políticas como hace la derecha, sea Partido Popular, sea VOX”.

Además, sacó pecho de sus relaciones con los grupos que quieren romper España, asegurando que es una “ventaja” sobre la formación de Núñez Feijóo que «solo puede hablar» con VOX, aunque PN y Coalición Canaria manifestaron su apoyo a los de Génova.