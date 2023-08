Núñez Feijóo retrata a Pedro Sánchez: “He ofrecido un pacto de Estado pero prefiere a los independentistas”

Los líderes de los dos principales partidos políticos del país se han reunido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, y como se esperaba, la situación no ha cambiado en nada.

En un encuentro con los medios a la salida de la reunión, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que le trasladó al líder socialista, Pedro Sánchez, su plan de un acuerdo nacional, compuesto por once puntos en el que destaca el que facilite su investidura para afrontar seis pactos de Estado, en un mandato que tendría una duración de dos años.

“Le he ofrecido al señor Sánchez un gran pacto para sosegar y despolarizar la situación política, para finalizar los bloques y los bloqueos (…) No mercadeamos el gobierno. No voy a ser presidente a costa y en contra de la igualdad de todos los españoles”.