La gloriosa intervención de una eurodiputada de VOX provoca que Yolanda Díaz se quede callada como una puerta

No soporta las críticas y mucho menos que pongan en solfa su gestión.

Yolanda Díaz, que participó en una Comisión de Empleo en el Parlamento Europeo en calidad de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, se llevó tal meneo de Margarita de la Pisa, eurodiputada de VOX que provocó que la de Sumar optase por no responder ante la contundencia de los datos expuestos.

Y es que la política de la formación de Santiago Abascal tenía bien clara su intervención y fue desgranando punto por punto todas las fallas que ha mostrado la gestión de Díaz en materia de creación de empleo.

De la Pisa comenzó así su meneo a la líder de Sumar y sobadora impenitente de independentistas:

Señora Díaz, para nuestro grupo los asuntos sociales son una prioridad política. Pero no toda política que se autodenomine social tiene consecuencias positivas. El comunismo, la línea política de su partido, ha demostrado y sigue demostrando generar miseria, falta de libertad y desesperación allí donde se aplica.

Subrayó la parlamentaria comunitaria que las políticas implementadas por el Gobierno del que forma parte Yolanda Díaz han dejado secuelas más que relevantes en España:

En España ya ha dejado mella. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta, 27%. El paro femenino dobla al europeo. Este resultado muestra el fracaso de su línea política. Es muy preocupante que hoy se planteen como modélicas en el programa de la Presidencia del Consejo. Y que además estén alineadas con lo que se llama la Europa social. El ingreso mínimo, un fracaso absoluto. Hay miles de quejas, no ha llegado a muchas personas que lo necesitaban. La política de la vivienda, con precios máximos inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos. El salario medio de los españoles no para de caer. Los bonos juveniles están sirviendo justo para lo contrario, es decir para desincentivar a la juventud.

Para De la Pisa, no se trata de tener escudos sociales, sino que los ciudadanos puedan acceder a un puesto de trabajo:

Preferimos no necesitar escudos sociales porque exista un ambiente de prosperidad y de emprendimiento. La mejor política social es el empleo, pero en cambio se cierran empresas y con ellas todas las oportunidades laborales. Entre las prioridades de la Presidencia se plantea la reindustrialización de la Unión Europea. ¡Ojalá pudiéramos confiar! Pero esto no puede ocurrir si desde la Unión Europea no se corrigen legislaciones que se han demostrado inviables como las medioambientales que están expulsando a la industria de nuestro espacio y provocando una dependencia de terceros países para el suministro de productos básicos como la energía.