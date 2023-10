Ayuso y Herrera se lanzan a la yugular de los ridículos progres que censuran el palo de Alfonso Pérez al fútbol femenino

Tiene miga la cosa.

Alfonso Pérez Muñoz, exjugador del Real Madrid, del Real Betis, del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española de Fútbol, daba hasta ahora nombre al estadio en el que juega sus partidos el Getafe.

Y lo decimos en pasado porque la alcaldesa de la ciudad madrileña, Sara Hernández (PSOE), exige quitar al recinto deportivo el nombre del exinternacional español porque no le gustó que este criticase en una entrevista en ‘El Mundo‘ a las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol.

Alfonso Pérez Muñoz se limitó a decir lo siguiente:

Tengo una opinión bastante discrepante. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre.

La regidora socialista saltó como una hidra ante estas palabras de Alfonso y comentó que ya se habían tomado las medidas oportunas para quitar el nombre del exfutbolista al campo del equipo azulón:

Me siento defraudada y triste. Es uno de los deportistas más laureados de la ciudad, pero traslada unas ideas que no caben en Getafe. Me entristece que traslade una imagen del deporte y del fútbol únicamente desde el punto de vista del negocio y no atienda a que en Getafe fomentamos valores de igualdad, respeto y tolerancia. Me entristece que hable de que la Selección no se tiene que quejar. Hombre, ha habido agresiones sexuales, denunciado actitudes machistas y han tenido que reivindicar unas condiciones laborables mínimas. He echado de menos que deportistas tan laureados como, por ejemplo Alfonso Pérez, hubieran salido públicamente para ayudar y apoyar a sus compañeras. El gobierno de Getafe ya se ha puesto en contacto con el club y la afición para tomar las medidas correspondientes. Getafe hace gala de la oportunidad entre hombres y mujeres.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue tajante respecto a la actitud caciquil y censora de la socialista Sara Hernández:

La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder. https://t.co/kVLSduWSbE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 4, 2023

Carlos Herrera, en su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 5 de octubre de 2023, también abordó la polémica:

Y no se pierdan ustedes la última locura que se ha dado en España de la dictadura del pensamiento políticamente correcto. Alfonso Pérez, jugador del Real Madrid, del Betis, del Barça, natural de Getafe, al que se le pone su nombre al Estadio Municipal de Getafe, es entrevistado en el diario ‘El Mundo’ y dice no se puede equiparar en ganancias el fútbol femenino al masculino porque no genera lo mismo, de la misma manera que yo no cobro lo mismo que Cristiano Ronaldo porque Cristiano es mucho más bueno que yo y genera más ingresos que yo.

Aclaró a la regidora del municipio del sur de Madrid por qué hay diferencias salariales entre diferente deportes y también dentro de la misma modalidad:

Ha llegado la feminazi de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y ha retirado el nombre de Alfonso Pérez del Estadio Municipal. ¿Por qué? Por decir el futbolista la verdad. ¿Llena el fútbol femenino tantos estadios como el fútbol masculino? No. ¿Genera tantos ingresos de televisión, es decir, hay gente dispuesta a ver en masa partidos de fútbol femenino? No. ¿Pueden entonces cobrar lo mismo la señorita Putellas que el señorito Messi? No, Tampoco cobra igual Messi que un extremo izquierdo del Betis, porque uno genera mucho más que el otro; tampoco cobran igual los jugadores de balonmano que los de fútbol.

El comunicador almeriense tuvo claro lo que puede hacer la actual corporación socialista con el estadio del Getafe.