Escuche los dos minutazos de Paco Vázquez (PSOE) que retratan con crudeza a Pedro Sánchez

En bucle.

El discurso de Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña y militante histórico del PSOE, en la manifestación del 8 de octubre de 2023 en Barcelona para protestar contra la amnistía es de los que debe guardarse como oro en paño.

El que también fuera embajador de España en el Vaticano dejó bien claro en el acto organizado por Sociedad Civil Catalana que él está por la defensa a ultranza de la Constitución Española y en contra de cualquier apaño con los independentistas:

Con la amnistía se quiere borrar el delito, se quiere legitimar a los golpistas, pero lo que es peor, se quiere deslegitimar a la Justicia, se quiere acabar con la división de poderes. Se quiere hacer Venezuela de España. Esto no es un debate de derechas contra izquierdas. Esto es un debate de constitucionalistas contra rupturistas. No se puede ser y no ser a la vez. O lo uno o lo otro. A los que se les llena la boca hablando de igualdad, si votan a favor de la amnistía y el proyecto independentista, cometerán el peor de los perjurios, el perjurio ideológico.

Y allá aquellos que mancillen su nombre y su historia. Allá aquellos que sigan la senda constitucional del felón y del traidor, la de aquellos que quieran recrear un nuevo Godoy. Nosotros seguiremos la línea de libertad y de convivencia que marcaron ya nuestros antepasados en las Cortes de Cádiz.