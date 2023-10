El nuevo ‘cambio de opinión’ de Pedro Sánchez hecho foto: Del «con Bildu no vamos a pactar» a sentarse con Mertxe Aizpurua

Es la foto de la ignominia.

Es el nuevo ‘cambio de opinión’ de Pedro Sánchez.

Del creador de la famosa frase «con Bildu no vamos a pactar», se pasa ahora a reunirse con su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua.

Pero eso sí, de lo que se haya hablado en la reunión, ni media palabra ya que ni la representante de la formación proetarra ni su homólogo socialista, Patxi López optaron por salir ante los medios de comunicación.

Y eso que Sánchez, hace solo unos días, prometió ser cristalino y dar detalles sobre lo que se hablase con los partidos durante las negociaciones para su investidura.

Llama poderosamente la atención que hace cuatro años, cuando el líder del PSOE necesitaba el apoyo pasivo de esta misma formación, mandó a Adriana Lastra y a Rafael Simancas a hacerse la foto con los herederos políticos de la banda terrorista ETA.

De hecho, gracias a la abstención de la formación bilduetarra, Pedro Sánchez pudo ser investido un 7 de enero de 2020 puesto que la votación estuvo sumamente apretada con 167 votos a favor y 165 en contra.

La línea roja traspasada por Sánchez es de las que dejan huella indeleble porque se trata del primer presidente en la historia de la democracia española que no tiene empacho alguno en retratarse con quienes no hace muchos años ordenaban y ejecutaban atentados indiscriminados por toda España.

La hemeroteca noquea al líder del PSOE

El problema para Pedro Sánchez es que los españoles no son desmemoriados y, de paso, tienen una hemeroteca más que jugosa.

En el año 2015 el por aquel entonces secretario general del PSOE concedió a un mes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 una entrevista a Navarra Televisión en la que dejó muy claro que la intención del PSOE estaba muy lejos de pactar o negociar siquiera con EH Bildu ninguna cuestión:

Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Bildu no tiene un proyecto de país, un proyecto de España como lo tiene el PSOE. Creo que a lo largo de nuestra historia si hemos demostrado algo ha sido, precisamente, nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo.

En febrero de 2016, Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el líder de Ciudadanos, en ese momento Albert Rivera, dentro de la ronda de contactos que emprendió el líder socialista para alcanzar un acuerdo de investidura tras la renuncia de Mariano Rajoy (PP) a intentar la misma.

No me voy a reunir con Bildu. Con Esquerra y DyL me reuniré para decirles que no comparto su proyecto @sanchezcastejon — PSOE (@PSOE) February 3, 2016

El líder socialista subrayó en rueda de prensa que:

No me voy a reunir con Bildu, ni siquiera para decirles que no.

En septiembre de 2016, después de más de dos meses de celebrada la repetición electoral y cuando Sánchez estaba a expensas de saber si Rajoy intentaría acometer la investidura para, en caso de nueva negativa, tratar él de conseguir la Presidencia, volvió a incidir en que no tenía nada que tratar con Bildu:

Con el único partido que no vamos a entablar diálogo es con Bildu.

En junio de 2019, con Sánchez como presidente en funciones y pensando en las elecciones generales de noviembre, el líder del Ejecutivo garantizó que ni el PSOE ni el Partido Socialista de Navarra (PSN) pactarían con Bildu para formar Gobierno ni a nivel nacional ni en Navarra.