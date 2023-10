Un diputado de VOX se larga de un acto en la misma cara de Mertxe Aizpurua (Bildu): «Es la voz de ETA…»

Harto de la gran mentira de un foro en Casa América.

Manuel Mariscal, diputado de VOX en el Congreso, se largó del debate conformado en la institución madrileña ante la gran trola que se encontró ya iniciado el acto.

El propio parlamentario expuso ante el auditorio las razones que motivaron que abandonase el debate, entre otras porque no entendía la concordancia entre el título de la mesa redonda y la presencia de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua:

Es bastante llamativo venir a una mesa redonda que se titule ‘Comprometidos con la verdad’ y nos encontremos todos delante de una gran mentira, la mentira de que Bildu es un partido más. No es un partido más. Es la voz de ETA en las instituciones.

Algo que también dejó patente con posterioridad en sus redes sociales:

Jamás nos sentaremos al lado de Bildu como si no pasase nada.

El diputado por Toledo de la formación presidida por Santiago Abascal aseguró que su partido está con la verdad, pero no está para colaborar con aquellos que pretenden edulcorar la imagen de EH Bildu:

VOX está comprometido con la verdad, pero la verdad no sólo se defiende con palabras, sino también con hechos. De aquí me voy a marchar porque no voy a colaborar con el blanqueamiento y la normalización de Bildu.