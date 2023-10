¿Por qué el Parlamento Europeo ‘manda a callar’ a Manu Pineda, el diputado de IU que posó con terroristas en Hamás?

Manuel Pineda volvió a demostrar su simpatía con los terroristas de Hamás.

El eurodiputado de Izquierda Unida desató un incidente polémico en la Eurocámara a propósito de la guerra en Israel. El también secretario de Relaciones Internacionales del PCE denunció que la presidencia del Parlamento Europeo no le ha permitido intervenir desde el estrado ataviado con el pañuelo tradicional palestino, kufiya.

A pesar de que el político de extrema izquierda considera que es un “atropello” a su libertad de expresión, no es la primera polémica del representante de Izquierdas Unidas quien ya se fotografió con miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerada como una organización terrorista por la Unión Europea, durante su estancia en Gaza, entre 2011 y 2014.

Desde el pleno de Estrasburgo donde ha tenido lugar un debate sobre la guerra entre Israel y Hamás, el representante de IU ha criticado el «atropello» que representa que se le haya prohibido exhibir un «símbolo cultural palestino», poco después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acababa de reivindicar el derecho de los judíos a llevar libremente símbolos religiosos como la kippa.

«La kufiya es un símbolo cultural palestino. No es propaganda ni llevo una bandera de nada», ha criticado desde el estrado, lamentando que no hay «ningún motivo ni norma» que le impide exhibir este símbolo. Según se observa en un vídeo subido a redes por el propio Pineda, y que luego la red social X ha eliminado, un funcionario de la Eurocámara se acerca a Pineda para que se retire el pañuelo antes de intervenir en el pleno. «El lobby sionista y sus tentáculos intentan silenciar la solidaridad con Palestina pero no podrán», ha denunciado.