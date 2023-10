Pepa Millán (VOX) alerta de los posibles atentados que pueden cometer los 300 lobos solitarios que hay en España

Contundente.

Pepa Millán, portavoz de VOX en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, compareció este 18 de octubre de 2023 en la sala de prensa del Congreso de los Diputados para dar cuenta de varios aspectos relacionados con la actualidad.

La política de la formación de Santiago Abascal se hizo eco de las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación sobre la presencia en España de 300 lobos solitarios.

La diputada exigió al Gobierno hacer cumplir la ley en relación a la concesión de la nacionalidad española, aseverando que hay mecanismos para impedir que esos terroristas estén campando a sus anchas:

Efectivamente, hay 300 lobos solitarios que están vigilados actualmente por el Gobierno de España. Es decir, hay aquí 300 potenciales terroristas que pueden atentar en cualquier momento. La cuestión no es si se puede hacer algo más. La cuestión es lo que se tiene que hacer desde el principio, que es cumplir la ley, ni más ni menos. Nosotros lo que estamos exigiendo no es nada nuevo. Hay una Ley de Extranjería , hay un Código Civil que se tiene que cumplir. Evidentemente, para conceder la nacionalidad, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que demostrar un cierto arraigo.

Consideró que el Ejecutivo ha hecho dejación de funciones:

De primeras, no hay que permitir la entrada de nadie que entre de forma ilegal. Y ahora mismo estamos viendo que las personas que están cometiendo estos atentados son islamistas radicalizados. Hay que cumplir con la ley vigente, que no solo no se cumple, sino que además este Gobierno se dedica a premiar a los delincuentes, tiene a terroristas incorporados a la dirección del Estado, se dedica a legitimar los ataques terroristas de Hamás.