El duro reto de Martínez-Almeida a Rita Maestre que evidencia el ‘antisemitismo’ de Mónica García

José Luis Martínez-Almeida lanzó un duro reto a Rita Maestre que evidencia el ‘antisemitismo’ de Mónica García.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación frente al Museo Sorolla, el alcalde de Madrid se mostró a favor de apoyar la moción que VOX llevará al Pleno el próximo lunes 30 de octubre para conceder la Medalla de Honor de la ciudad a Israel.

“En relación con la propuesta de VOX, pues nosotros ya hemos adelantado nuestra opinión favorable a apoyarlo. Para mí no han cambiado más circunstancias, ninguna circunstancia más allá de seguir diciendo, como desde el primer día, que esto fue una agresión injustificable, un ataque terrorista y el inicio de una guerra”, defendió el ‘popular’.

Además, aprovechó para poner contra las cuerdas a Más Madrid.

“Sobre su propuesta, no la vamos a apoyar mientras Más Madrid no tenga una actitud inequívoca de condena a Hamás, mientras las terminales de Más Madrid no tengan una conducta inequívoca de condena a Hamás y mientras sigan dando explicaciones que, en cierta manera, lo que hacen es justificar el asalto terrorista que se produjo por parte de Hamás”.