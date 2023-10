Pérez-Reverte deja en ridículo histórico a la «rata sectaria» Pablo Iglesias: «Sólo debato si promete azotarme hasta que sangre»

Arturo Pérez-Reverte dejó para ‘el arrastre’ a Pablo Iglesias.

El exlíder de Podemos acusó al reconocido escritor de apoyar el “genocidio” de Israel en Gaza a través de las redes sociales. En concreto, compartió una ‘noticia’ de su medio de comunicación, Canal Red, donde busca forzar un posicionamiento del novelista a través de un refrito de sus antiguas declaraciones en entrevistas y conversaciones sobre Oriente Medio.

A pesar de que en ninguna de sus palabras Pérez-Reverte justifica la violencia contra la población de Palestina o invita a erradicar a Hamás, Iglesias no duda en compartir la publicación con el títular: “Pérez-Reverte y María Jamardo apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las ‘minifaldas’”.

Una osadía que le salió cara. El famoso escritor no dejó pasar por alto la ofensa y devolvió el golpe a través de las redes sociales: “¡Rata sectaria!”.

En concreto, la respondió: “Ya sé que las ratas sectarias como usted suelen ir a lo fácil”. Y aprovechó para añadirle una recomendación para evitar que siquiera haciendo el ridículo en público: “Pero antes de echar sus miserables cagaditas en el arroz debería informarse mejor, y no a través de sesgados terceros. Hágase un favor y zámpeselo entero, que no es muy largo. Criatura”.

Ya sé que las ratas sectarias como usted suelen ir a lo fácil, pero antes de echar sus miserables cagaditas en el arroz debería informarse mejor, y no a través de sesgados terceros. Hágase un favor y zámpeselo entero, que no es muy largo. Criatura. https://t.co/CYZgFklu0W

Pérez-Reverte compartió un tuit de la también escritora María José Ferreiro, quien remitió al cofundador de Podemos a la entrevista de publicada en ‘The Wild Project’, donde el autor de ‘El Italiano’ o La tabla de Flandes’ analiza lo ocurrido en Israel y la Franja de Gaza y donde destaca la “complejidad” del conflicto. De ahí que recalcó que “quién hable de buenos o malos no tiene ni idea”.

“Yo que tengo la edad que tengo, lectura y una cultura razonable y he viajado a la zona y conozco, tengo contradicciones emocionales e intelectuales con ese conflicto. A veces me cae mejor el israelí y, a veces, me cae mejor el palestino. Según quién esté masacrando al otro».