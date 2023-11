Alfonso Serrano (PP) vapulea a Ione Belarra y Pablo Echenique por sus amenazas a Leonor: “Republicanos de boquilla”

Alfonso Serrano dejó a Ione Belarra y Pablo Echenique a la altura del betún.

La líder de Podemos y su exportavoz cargaron contra la Princesa Leonor, a quien incluso amenazaron con que nunca llegaría a reinar en España. Sin embargo, el secretario general del PP de Madrid tumbó el discurso de los políticos de extrema izquierda contra la Casa Real con un par de tuits.

Si bien Belarra indicó en su entrevista en Canal Red, el medio de comunicación de Pablo Iglesias, que su ausencia en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor “manda el mensaje de que va a ser reina y nosotras vamos a trabajar para que eso nunca pase. Queremos que en los próximos años tengamos una República”.

Ione Belarra explica por qué Podemos no ha asistido al acto de jura de Leonor:

Y añadió la líder de Podemos en las redes: “Hoy la jura de la Constitución de la princesa Leonor no es un acto protocolario más. La monarquía busca perpetuarse en las próximas décadas y nosotras aspiramos a que lo antes posible todas las instituciones del Estado se deban a la soberanía ciudadana. El republicanismo es hoy”.

Por lo que Serrano le sacudió: “Si tan republicana eres, aprovecha que Sánchez traga con todo, y condiciona votos de PODEMOS a cuestionar la Monarquía. No lo harás. Porque sois republicanos de boquilla que vivís de lujo con una Monarquía Constitucional. Vuestro problema no es la Monarquía, es la Constitución”.

Si tan republicana eres, aprovecha que Sanchez traga con todo, y condiciona votos de PODEMOS a cuestionar la Monarquía. No lo harás. Porque sois republicanos de boquilla que vivís de lujo con una Monarquía Constitucional. Vuestro problema no es la Monarquía, es la Constitución https://t.co/p7wkiVUE7S

Un mensaje que también utilizó para desmontar los ataques de Echenique contra la Casa Real.

“Qué orgullo que Ione Belarra e Irene Montero no estén hoy en el Congreso rindiendo pleitesía a la Corona. Qué orgullo”, indicó el exportavoz de Podemos. A lo que respondió el ‘popular’: “No le hagáis mucho caso. En PODEMOS son republicanos de boquilla. Ahora que Sanchez está entregado podían condicionar sus votos a un cuestionamiento de la Monarquía y a ver que pasa. Pero no lo harán. Porque su problema no es la Monarquía, es la Constitución del 78”.